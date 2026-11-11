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美股早盤／輝達擺脫黃仁勳婚外情陰影 CoreWeave暴漲15%、費半強漲4%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在CoreWeave領軍下，美股11日早盤普遍上漲，僅道瓊工業指數下跌。法新社
在CoreWeave領軍下，美股11日早盤普遍上漲，僅道瓊工業指數下跌。法新社

美股11日早盤普遍上漲，受惠於CoreWeave股價勁揚，以及輝達（Nvidia）連續兩個交易日下跌後強彈，四大指數中僅道瓊工業指數獨跌。

道瓊工業指數早盤由紅翻黑，跌0.1%、標普500指數漲近0.9%、那斯達克指數漲1.5%、費城半導體指數強漲約4%、台積電ADR跳漲4%。

新興雲端服務業者CoreWeave股價暴漲近15%，反映其第3季營收優於預期，並上調全年營收與營業利益展望。

輝達股價早盤跳漲3%，擺脫執行長黃仁勳承認與一名疑似為共諜的女子有婚外情後、本周前兩個交易日累計重挫近10%的陰霾。

不過，Baird公司分析師葛拉（Tristan Gerra）11日在以「伊卡洛斯的崛起與殞落；公司將安然無恙」為題的研究報告中，將輝達股價評級下調為「中立」。

葛拉表示，輝達目前面臨多項不確定因素，包括國會聽證會可能促使美國政府採取行動、政府調查尚未出爐，以及黃仁勳能否續任執行長等。此外，短期內因風險考量而調整銷售通路，加上可能產生的相關費用，會對營收造成多大衝擊，也尚待釐清。在這些疑慮消除前，他將輝達股票評級降至「中立」。

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