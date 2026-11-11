快訊

小心詐騙！假冒送國旗飄帶卻收運費 國民黨：已向警方備案

聽新聞
0:00 / 0:00

台馬雙邊投資協商暫緩 馬來西亞駐台代表：仍歡迎台商投資

中央社／ 吉隆坡11日專電

台灣外交部10日證實暫緩推動台馬雙邊投資協商，所涉會議為原訂10月下旬舉行的第11屆台馬經濟合作委員會會議。馬來西亞友誼及貿易中心首席代表黃奕瑞今天說，擱置的是委員會下設的投資工作小組會議，馬來西亞一向歡迎台商投資。

日經亞洲日前引述馬來西亞政府消息人士報導，台灣擱置與馬來西亞原定舉行的貿易會談，凸顯首相安華一中言論令雙邊關係日益緊張，業界擔憂影響未來半導體投資。

台灣外交部昨天召開例行記者會，證實已暫緩推動雙邊投資協商，但仍會持續溝通，希望馬來西亞政府能正視雙邊緊密投資關係。

黃奕瑞接受中央社記者訪問指出，台馬經濟合作委員會（MTECC）是台灣推動新南向政策時，由經濟部提議建立的年度經貿協調機制，雙方輪流主辦，今年原訂由馬方主辦；委員會處理雙邊經貿合作議題，不涉及政治。

他說，台馬經濟合作委員會下設投資工作小組（IWG）、貿易工作小組（TWG）、中小企業發展工作小組（SMEDWG）及企業諮詢小組（BAG）。其中，中小企業發展工作小組與貿易工作小組均已開會，企業諮詢小組則於9月22日在吉隆坡舉行第7屆聯席會議，彙整產業界建議，提交台馬經濟合作委員會作為政策討論參考。

至於投資工作小組，黃奕瑞表示，議程歷來由友貿中心與台灣經濟部協調。今年會議日期敲定後，馬方陸續以電子郵件提出議程及合作倡議，但未獲回覆。這場原訂以視訊方式舉行的會議，最後由台灣提出擱置。

他並說，雙邊經貿關係、人文交流等處在緊密階段，安華本身的立場也清楚表達。

對於日經亞洲報導有關安華一中言論，黃奕瑞認為，這是安華8月接受「半島電視台」（Al Jazeera）專訪，並針對媒體提問回答，馬來西亞不將這段答覆視為正式政策表態，因此未另發官方聲明澄清。安華事後澄清，強調和平化解台灣課題才是上策。

他說，安華事後已說明對台灣沒有惡意，希望台灣社會進一步了解這起事件的後續發展。

黃奕瑞強調，馬來西亞自1974年以來的一中政策未曾改變，與台灣的經貿往來和合作也未因此受到影響。馬方一向歡迎台商投資，未對台商採取歧視性措施，這也是許多台商投資的原因。

另外，對於整起事件發展，有馬來西亞學者認為，台灣暫緩推動雙邊投資協商，反映安華涉台言論使雙邊關係趨於緊張，或可解讀為台灣向馬方傳達期待正式回應的訊號。隨著台馬經濟合作委員會會議未如期舉行，雙邊投資協定（BIA）能否順利升級也受到關注。

台馬近年經貿往來持續成長。今年1月至8月，雙邊貿易額達馬幣2135億令吉，較去年同期成長約40%，馬來西亞對台灣出口增加75.5%。台灣是馬來西亞第4大貿易夥伴，也是第3大進口來源。台商多年來在馬來西亞累計投資約美金170億元（約新台幣5600億元）。

檳城是台灣半導體及周邊產業在馬來西亞的投資重鎮，日月光等台商在當地工業區設廠，投資從封裝測試延伸至材料供應、精密加工等領域。當地台商組織也與檳城州政府保持密切交流。

馬來西亞 台商

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台馬投資協商暫緩 馬來西亞智庫：雙邊關係仍有修復空間

台馬經貿會議傳遭擱置 大馬業界：獲知延後非取消

外交部：巴拉圭政情不影響邦誼 另擇期邀新任總統訪台

泰國台商投資講座聚焦跨國人才稅務 盼深化雙邊經貿

相關新聞

Fed鷹聲四起通膨竄升 美債多頭被殺個措手不及

近期美國債市湧現大量看多部位，但隨著這兩日聯準會（Fed）官員紛紛釋出鷹派言論，加上最新數據顯示通膨居高不下，市場對升息的預期升高，導致美債殖利率升勢再起、價格反向重挫，投資人對美債的多頭押注遭受沉重打擊，被殺個措手不及。

AI三巨頭推新品 戰火延燒企業應用

人工智慧（AI）業者競爭持續升溫，Anthropic、OpenAI及Google接連推出新功能，從職場生產力工具、商家資訊服務到高階AI模型與代理功能，積極擴大AI的應用範圍，爭奪企業及消費者市場。

美股早盤／輝達擺脫黃仁勳婚外情陰影 CoreWeave暴漲15%、費半強漲4%

美股11日早盤普遍上漲，受惠於CoreWeave股價勁揚，以及輝達（Nvidia）連續兩個交易日下跌後強彈，四大指數中僅道瓊工業指數獨跌。

Nvidia估值摔落15年低谷 現在進場買股是撿便宜還是接刀？分析師給建議

歷經最近賣壓沖刷，一些人工智慧（AI）概念股已跌到十分低廉的價位，例如輝達（Nvidia）股票估值就已跌到15年最低。此刻該進場撿便宜，還是避免接刀？

「去美元化」真的沒那麼簡單 俄羅斯轉向人民幣結算受阻

彭博資訊報導，在美國制裁壓力下，俄羅斯已實質放棄以人民幣取代美元的計畫，凸顯其他國家在尋求美元替代貨幣上面臨的困難，以及美元在全球主導地位依然屹立不搖。

採購紀錄曝光！共軍背景陸校被列美黑名單 仍得手輝達H200晶片

採購紀錄顯示，與中國人民解放軍關係深厚的西北工業大學，儘管已被列入美國出口黑名單，上個月仍購得輝達強大的H200AI晶片...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。