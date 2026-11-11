台馬雙邊投資協商暫緩 馬來西亞駐台代表：仍歡迎台商投資

台灣外交部10日證實暫緩推動台馬雙邊投資協商，所涉會議為原訂10月下旬舉行的第11屆台馬經濟合作委員會會議。馬來西亞友誼及貿易中心首席代表黃奕瑞今天說，擱置的是委員會下設的投資工作小組會議，馬來西亞一向歡迎台商投資。

日經亞洲日前引述馬來西亞政府消息人士報導，台灣擱置與馬來西亞原定舉行的貿易會談，凸顯首相安華一中言論令雙邊關係日益緊張，業界擔憂影響未來半導體投資。

台灣外交部昨天召開例行記者會，證實已暫緩推動雙邊投資協商，但仍會持續溝通，希望馬來西亞政府能正視雙邊緊密投資關係。

黃奕瑞接受中央社記者訪問指出，台馬經濟合作委員會（MTECC）是台灣推動新南向政策時，由經濟部提議建立的年度經貿協調機制，雙方輪流主辦，今年原訂由馬方主辦；委員會處理雙邊經貿合作議題，不涉及政治。

他說，台馬經濟合作委員會下設投資工作小組（IWG）、貿易工作小組（TWG）、中小企業發展工作小組（SMEDWG）及企業諮詢小組（BAG）。其中，中小企業發展工作小組與貿易工作小組均已開會，企業諮詢小組則於9月22日在吉隆坡舉行第7屆聯席會議，彙整產業界建議，提交台馬經濟合作委員會作為政策討論參考。

至於投資工作小組，黃奕瑞表示，議程歷來由友貿中心與台灣經濟部協調。今年會議日期敲定後，馬方陸續以電子郵件提出議程及合作倡議，但未獲回覆。這場原訂以視訊方式舉行的會議，最後由台灣提出擱置。

他並說，雙邊經貿關係、人文交流等處在緊密階段，安華本身的立場也清楚表達。

對於日經亞洲報導有關安華一中言論，黃奕瑞認為，這是安華8月接受「半島電視台」（Al Jazeera）專訪，並針對媒體提問回答，馬來西亞不將這段答覆視為正式政策表態，因此未另發官方聲明澄清。安華事後澄清，強調和平化解台灣課題才是上策。

他說，安華事後已說明對台灣沒有惡意，希望台灣社會進一步了解這起事件的後續發展。

黃奕瑞強調，馬來西亞自1974年以來的一中政策未曾改變，與台灣的經貿往來和合作也未因此受到影響。馬方一向歡迎台商投資，未對台商採取歧視性措施，這也是許多台商投資的原因。

另外，對於整起事件發展，有馬來西亞學者認為，台灣暫緩推動雙邊投資協商，反映安華涉台言論使雙邊關係趨於緊張，或可解讀為台灣向馬方傳達期待正式回應的訊號。隨著台馬經濟合作委員會會議未如期舉行，雙邊投資協定（BIA）能否順利升級也受到關注。

台馬近年經貿往來持續成長。今年1月至8月，雙邊貿易額達馬幣2135億令吉，較去年同期成長約40%，馬來西亞對台灣出口增加75.5%。台灣是馬來西亞第4大貿易夥伴，也是第3大進口來源。台商多年來在馬來西亞累計投資約美金170億元（約新台幣5600億元）。

檳城是台灣半導體及周邊產業在馬來西亞的投資重鎮，日月光等台商在當地工業區設廠，投資從封裝測試延伸至材料供應、精密加工等領域。當地台商組織也與檳城州政府保持密切交流。