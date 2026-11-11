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日產汽車上半財年虧損397億日圓 在陸10月銷量大減67%

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日產（Nissan）汽車公布2026年4至9月合併財報，最終虧損397億日圓，連續2年同期出現虧損。 歐新社
日產（Nissan）汽車公布2026年4至9月合併財報，最終虧損397億日圓，連續2年同期出現虧損。 歐新社

日產Nissan）汽車今天公布2026年4至9月合併財報，最終虧損397億日圓，連續2年同期出現虧損；10月在中國的新車銷量為2萬2295輛，較去年同期大減67%。

日本經濟新聞」報導，日產去年同期虧損2219億日圓。儘管透過削減成本等措施維持營業利益為正，但在利率上升的環境下，利息支出增加，加上企業結構改革相關費用，成為獲利的沉重負擔。

最終損益也低於市場預期。根據日本QUICK調查，市場預期的平均值為獲利193億日圓。

至於中國市場，日產等日本車廠較具優勢的汽油車，需求正快速萎縮。

日產在中國的新車銷量自7月以來，減幅持續超過50%，尤其汽油車銷量下滑明顯。9月，日產旗下主力房車Sylphy銷量較去年同期減少76%，休旅車Qashqai則減少77%。

根據中國汽車工業協會統計，10月中國整體新車銷量較去年同期減少27%，其中汽油車銷量大減49%。日產雖持續增加電動車等新能源車款，但汽油車目前在整體銷量中仍占較大比重，因此容易受到需求萎縮衝擊。

日產今年1至10月在中國的新車累計銷量為33萬4887輛，較去年同期減少36%。日產今天也宣布，將2026年全年中國市場銷量預測，從原先預估的58萬輛下修至37萬至40萬輛，減幅約3至4成。

日產社長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）在財報記者會上表示：「中國市場是本公司面臨的最大挑戰。」日產未來將增加從中國出口新能源車的數量，並加緊確保中國國內的產量。

日產 財報 日本 Nissan

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