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「去美元化」真的沒那麼簡單 俄羅斯轉向人民幣結算受阻

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國擴大次級制裁，讓俄羅斯已實質放棄以人民幣取代美元的企圖。路透
美國擴大次級制裁，讓俄羅斯已實質放棄以人民幣取代美元的企圖。路透

彭博資訊報導，在美國制裁壓力下，俄羅斯已實質放棄以人民幣取代美元的計畫，凸顯其他國家在尋求美元替代貨幣上面臨的困難，以及美元在全球主導地位依然屹立不搖。

彭博資訊報導，俄國央行最新數據顯示，雖然中俄貿易不斷增長，但人民幣支付今年在俄國出口中的占比，已比2024年中的高峰減半至22%，當時美國擴大了次級制裁的範圍。如今俄國在亞洲的貿易，有69%的出口是收受盧布。

之所以會有這種轉變，是因為在面臨美國就俄烏戰爭所實施的次級制裁威脅下，中國大陸銀行紛紛減少與俄國往來。這顯示出美國即使是面對全球第二大經濟體中國大陸，也有能力貫徹其政治意志，也凸顯出美元的全球主導地位。

在川普引發貿易動亂之際，許多國家都尋求降低對美元的依賴。人民幣雖被視為一種可能替代選擇，但中國大陸本身也仍高度仰賴以美元為基礎的金融體系。

俄羅斯 人民幣 美元 美國

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