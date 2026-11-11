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泰美關稅談判原則達共識 細節待國會審議

中央社／ 曼谷11日專電
泰國副總理兼外交部長希哈薩。 法新社
泰國副總理兼外交部長希哈薩。 法新社

泰國與美國已就關稅問題達成主要原則共識，後續仍待國會審議，預計將在即將舉行的區域峰會期間正式對外公布。泰國副總理兼外交部長希哈薩今天表示，雙方談判已取得進展。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）受訪時表示，由商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）主導的泰美關稅談判，雙方已就主要原則達成共識。

希哈薩說：「就主要原則而言，談判已經完成。」不過，他指出，協議細節仍須經國會審議，預計將在東協（ASEAN）峰會及亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間正式共同宣布。

此外，中國國務院總理李強預計13日訪問泰國。希哈薩對此表示，中國是泰國重要出口市場及外資來源，此行將聚焦提升雙方經濟合作，尤其是AI及電動車等高科技產業。

希哈薩說：「我們不希望他們只是在泰國設立組裝廠，而是希望帶來技術發展與知識移轉，提升泰國本土勞動力的能力。」

泰國日前決定調整電動車產業稅制，預計2027年1月1日起，將完全進口電動車的消費稅率從10%調高至35%，在泰國生產的電動車目前則適用2%稅率，藉此鼓勵車廠在泰國設廠，並帶動本土供應鏈發展。

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