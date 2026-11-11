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AI交易樂觀情緒重新點燃 亞洲股市多收漲

中央社／ 香港11日綜合外電報導
人工智慧（AI）交易樂觀情緒重燃，使亞洲各國股市今天收盤大多上漲。 歐新社
人工智慧（AI）交易樂觀情緒重燃，使亞洲各國股市今天收盤大多上漲。 歐新社

人工智慧（AI）交易樂觀情緒重燃，使亞洲各國股市今天收盤大多上漲，至於高出預期的美國通膨數據以及12月聯邦準備理事會（Fed）可能升息，投資人似乎沒受到這些消息影響。

法新社報導，美國上週進行期中選舉，民主黨贏得國會兩院，因為市場擔憂民主黨會加強監管AI，科技類股遭受重挫，但到了本週，投資人逢低買進並發現他們憂心過頭，科技股因此反彈回升。

AI雲端業者CoreWeave的財測也振奮市場情緒，這間公司指出，預計今年營收將達到130億至133億美元，超乎各界預期。

另外，AI巨頭Anthropic提交文件也提振市場信心，該文件顯示，公司計劃在即將進行的首次公開募股（IPO）募資最多約640億美元，上市估值最高可達1兆4000億美元。

東京、首爾和台北股市收盤大幅揚升，上海、雪梨、新加坡、孟買與曼谷股市同樣收漲。

但香港、雅加達及馬尼拉股市則收跌。

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