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泰國航空逾6萬筆旅客資料恐外洩 政府下令強化資安

中央社／ 曼谷11日專電
泰國航空。美聯社
泰國航空。美聯社

泰國航空日前證實，第三方系統供應商Amadeus發生資安事件，約6萬529筆旅客訂位紀錄可能遭到未經授權存取。對此，泰國交通部要求航空機構及服務業者強化資安防護。

泰航（Thai Airways）11月9日發布聲明指出，接獲旅客服務系統供應商Amadeus通知，其系統在2023年8月10日至2026年9月23日期間發生未經授權存取事件。

此前，馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）、國泰航空、日本航空（Japan Airlines）及南韓韓亞航空（Asiana Airlines）也曾通報客戶資料可能因Amadeus遭駭事件而外洩。馬航11月1日透過聲明表示，這起事件可能影響2023年8月至今年9月間透過相關系統處理的資料。

泰航聲明指出，初步調查發現，約6萬529筆旅客資料可能在未經授權的情況下遭到存取，內容包括旅客姓名、訂位代號、旅行日期、航班路線及艙等。

聲明寫道：「其中約376筆紀錄可能還涉及電子郵件地址、電話號碼、護照號碼、國籍、會員號碼、航班及機票號碼、座位號碼等資訊。」不過，泰航向乘客保證，信用卡資訊並未受到影響。

民族報（The Nation）今天報導，據泰國民航局（CAAT）掌握的資料顯示，除泰航外，至少還有6家亞洲航空公司涉及Amadeus系統的類似資安事件，目前已要求泰航儘速聯繫受影響旅客，提醒更改登入密碼，並修改相關訂位資訊，以加強旅客資料保護。

泰國交通部副部長西里蓬（SiripongAngkasakulkiat）表示，儘管泰航事件涉及民營企業系統遭到攻擊，但交通部已要求所有相關機構都要加強儲存公眾資料的防護。

西里蓬說：「各機構也已接獲指示，必須強化存取憑證的安全管理，並透過科技偵測不法行為。」

泰國數位經濟與社會部則表示，最近航空業資安事件規模空前，政府正準備由國家安全委員會及國家資安局共同協調應對。

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