台馬投資協商暫緩 馬來西亞智庫：雙邊關係仍有修復空間

馬來西亞首相安華8月涉台言論引發外交風波，台灣外交部昨天證實已暫緩推動台馬雙邊投資協商。大馬前瞻智庫（CASR）執行主任兼首席策略分析師黃美塬今天表示，台馬官方會談目前暫時降溫，但這場爭議預估不至於對台商在大馬投資造成重大影響，雙邊關係仍有修復空間。

安華（Anwar Ibrahim）8月接受半島電視台（AlJazeera）節目專訪談及台灣議題，影射台灣為中國分離主義省分、合理化武統台灣；相關言論當時引發台灣外交部嚴厲譴責。

日經亞洲日前引述馬來西亞政府消息人士報導，台灣擱置與大馬原定舉行的擴大雙邊貿易會談，凸顯安華一中言論令雙邊關係日益緊張，業界擔憂影響未來半導體投資。台灣外交部昨天召開例行記者會，證實已暫緩推動雙邊投資協商，但仍會持續溝通，希望大馬政府能正視雙邊緊密投資關係。

原訂10月下旬舉行的第11屆台馬經濟合作委員會（MTECC）會議未如期召開。委員會的年度例行會議由台灣與馬來西亞每年輪流主辦，今年輪到馬來西亞。第7屆MTECC企業諮詢小組（BAG）聯席會議已於9月22日在吉隆坡舉行，彙整產業界建議，提交委員會作為政策討論參考。

黃美塬（Kat W. Wong）今天接受中央社記者訪問表示，安華涉台言論符合大馬長期支持「一中政策」的立場。安華是在談及如何維護馬來西亞聯邦時提到「使用武力」，並未明確表示支持中國對台動武。不過，相關言論確實傷害台灣，可能損及雙邊關係。

她指出，馬來西亞支持和平解決兩岸問題的立場並未改變，也一直將台灣視為重要夥伴。大馬的對台立場從未妨礙雙方在貿易、教育、文化及旅遊領域發展緊密關係，仍歡迎台灣投資，也對台灣在當地招收學生及延攬人才持開放態度。

安華有關一中言論引發外交風波，黃美塬認為，目前的局面仍可修復，因為馬來西亞並未改變立場，對台貿易政策也絲毫未變。

她說：「這可能只是馬來西亞與台灣之間的短期爭端。如果雙方都願意努力，回到多年來促進雙邊關係發展的既有共識，關係是可以修復的。」

黃美塬認為，大馬對台貿易政策並未改變，政府也承諾保障境內外國貿易與投資利益，她不預期這場爭議會對台商投資造成重大影響。

她指出，台馬官方會談雖暫時降溫，企業的投資與營運決策未必會隨之改變。雙方的信任經過數十年建立，要讓往來重新順暢，仍需雙方努力。

對於台馬投資協商暫緩，有馬來西亞學者表示，地緣政治競爭加劇之際，大馬宜避免選邊，並持續與台灣推動經貿、投資及半導體產業合作。半導體是大馬經濟發展的重要一環，維持台馬供應鏈合作，也符合大馬自身的發展利益。

另有學者認為，台灣暫緩推動雙邊投資協商，反映安華涉台言論使雙邊關係趨於緊張，也是台灣向大馬傳達期待正式回應的訊號。隨著台馬經濟合作委員會會議未如期舉行，雙邊投資協定（BIA）能否順利升級，也受到關注。

台馬近年經貿往來持續成長。今年1月至8月，雙邊貿易額達馬幣2135億令吉（約526億美元），較去年同期成長約40%，馬來西亞對台灣出口增加75.5%。台灣是馬來西亞第4大貿易夥伴，也是第3大進口來源。

檳城是台灣半導體及周邊產業在馬來西亞的投資重鎮，日月光等台商在當地工業區設廠，投資從封裝測試延伸至材料供應、精密加工等領域。當地台商組織也與檳城州政府保持密切交流。