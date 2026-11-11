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日本宜得利3762萬筆個資恐外洩 代理式AI助長網路攻擊

中央社／ 東京11日專電
日本企業接連遭到網路攻擊，家具連鎖企業宜得利（NITORI）宣布，伺服器遭到非法存取，最多可能有3762萬筆會員個資外洩，包括姓名、住址及電子郵件等資訊。示意圖／AI生成
日本企業接連遭到網路攻擊，家具連鎖企業宜得利（NITORI）宣布，伺服器遭到非法存取，最多可能有3762萬筆會員個資外洩，包括姓名、住址及電子郵件等資訊。示意圖／AI生成

日本企業接連遭到網路攻擊，家具連鎖企業宜得利（NITORI）宣布，伺服器遭到非法存取，最多可能有3762萬筆會員個資外洩，包括姓名、住址及電子郵件等資訊。另外，短期打工媒合平台Sharefull也傳出約750萬名使用者的個資可能外洩，甚至涉及銀行帳戶資料。

朝日電視台報導，宜得利控股表示，6日確認伺服器遭到非法存取，最多可能有約3762萬筆會員及網路購物使用者的個人資料外洩。不過，由於系統並未保存信用卡資訊，因此不在此次可能外洩的範圍內。

除了宜得利，提供短期打工媒合服務的Sharefull也表示，4日深夜發現管理系統遭到非法存取，雖然隨即採取緊急措施，封鎖入侵途徑，但最多仍可能有約750萬名使用者的帳號資訊外洩，內容涉及姓名、電話號碼、電子郵件地址，甚至包括臉部照片、銀行帳戶、緊急聯絡人及在留資格等敏感資訊。

日本近期包括NTT DOCOMO、無印良品及GMO網際網路集團等大型企業也陸續傳出資安事件，凸顯企業個資保護面臨嚴峻挑戰。

根據全球資安大廠趨勢科技（Trend Micro）調查，日本10月公布的網路攻擊等資安事件達233件，創下單月歷史新高。光是10月，涉及外洩的個人資料更高達約1億8500萬筆，較前一個月增加近一倍。

調查也發現，駭客已開始利用能夠自主判斷並執行任務的代理式AI（AI Agent）發動網路攻擊，使企業面臨更加複雜的資安威脅。

隨著企業遭駭事件頻傳，資安檢測需求也快速增加。靜岡縣濱松市一家提供系統弱點掃描服務的IT企業表示，10月以來諮詢件數暴增至過去的約10倍。檢測結果分為A到E共5個等級，但幾乎沒有企業的資安防護能夠獲得A級評價，部分企業甚至被發現超過100個資安漏洞。

業者指出，現在中小企業反而更容易成為攻擊目標。有些中小企業承接大型企業的委外業務，駭客可能先攻擊這些中小企業，再藉此竊取大型企業的資訊。

換句話說，駭客可能不會直接攻擊防護較完善的大型企業，而是先鎖定資金或人力不足、資安防護相對薄弱的中小企業，再利用這些企業作為入侵大型企業的跳板。

專家提醒，AI讓網路攻擊變得更加容易，企業除了強化防護措施，也應定期檢測系統漏洞，避免成為下一個受害者。

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