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採購紀錄曝光！共軍背景陸校被列美黑名單 仍得手輝達H200晶片

中央社／ 北京11日綜合外電報導
採購紀錄顯示，與中國人民解放軍關係深厚的西北工業大學，儘管已被列入美國出口黑名單，上個月仍購得輝達強大的H200AI晶片。 歐新社
採購紀錄顯示，與中國人民解放軍關係深厚的西北工業大學，儘管已被列入美國出口黑名單，上個月仍購得輝達強大的H200AI晶片。 歐新社

採購紀錄顯示，與中國人民解放軍關係深厚的西北工業大學，儘管已被列入美國出口黑名單，上個月仍購得輝達強大的H200AI晶片，凸顯華府在限制中國取得先進技術上的漏洞。

路透社報導，這項發現曝光之際，有報導指輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）成為中國間諜行動的目標，導致他與輝達因遊說放寬對中國銷售人工智慧（AI）晶片限制，在華府面臨日益嚴格的檢視。

黃仁勳曾主張，美國持續對中國銷售晶片將能維持美國的技術領先地位，並讓中國客戶繼續依賴美國技術。但部分美國國會議員表示，取得輝達最強大的AI晶片，可能會加速中國開發用於武器設計、情報分析及軍事現代化的AI系統。

根據西北工業大學官網10月21日發布的採購紀錄，這所隸屬於中國「國防七子」頂尖國防院校聯盟的大學，上個月以人民幣87萬4700元（約新台幣430萬元）購入兩顆H200晶片。

紀錄顯示，這批晶片是為西北工業大學管理學院採購，且是向「陝西博算網絡科技」購買，而非直接向輝達採購。

H200是輝達用於訓練和運行先進AI系統最強大的晶片之一，受到美國出口許可審查規範，而像西北工業大學這類被列入黑名單的機構，出口許可申請通常會遭拒絕。

採購紀錄也顯示，西北工業大學今年還透過與中國企業簽訂的5份算力租賃合約，取得使用H200晶片及其他強大輝達AI處理器的權限。

路透社是首度披露這批晶片採購案與算力合約。

西北工業大學、輝達，以及負責監督出口管制的美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry andSecurity），皆未回應置評請求。路透社也無法查出陝西博算網絡科技的聯絡方式。

西北工業大學位於中國西北部城市西安，從事與軍用飛機、飛彈及衛星相關的研究。

美國商務部於2001年以涉嫌參與飛彈擴散活動及軍事研究為由，將西北工業大學列入名為「實體清單」（Entity List）的貿易黑名單；2019年更進一步收緊限制，對向這所大學出口受管制美國技術的許可申請，在多數情況下採取推定拒絕政策。

西北工業大學的採購案顯示，具有軍方背景的中國機構持續透過中國國內供應商獲取美國AI算力，方式包括直接購買晶片，或租用配備這些晶片的伺服器使用權限。

美國總統川普政府今年1月開始以個案審查方式，允許部分H200晶片出口至中國，但這項政策並未解除針對西北工業大學等實體清單機構的個別限制。

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