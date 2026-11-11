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台積電張曉強：客戶搶算力 AI晶片需求「永無止境」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強說，AI晶片需求永無止境，客戶持續轉向更先進的製程，從5奈米一路升級到2奈米。路透
台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強說，AI晶片需求永無止境，客戶持續轉向更先進的製程，從5奈米一路升級到2奈米。路透

台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強11日在東京表示，市場對台積電先進製程晶片的需求「永無止境」。

張曉強在2026年日經全球管理論壇指出，台積電的客戶，甚至客戶的客戶，都認為算力已成為AI時代最重要的資源。

企業想盡辦法取得更多算力，客戶也持續轉向更先進的製程，從5奈米一路升級到最新的2奈米。

他也強調，未來要滿足AI需求，不能只靠電晶體與晶圓製程技術，先進封裝將扮演關鍵角色。

談到日本市場，張曉強表示，日本目前僅占台積電全球營收約4%，但技術與應用多元，成長潛力很大。

他尤其看好結合AI與機器人技術的「實體AI」，認為這將帶動先進半導體的新需求。

晶片 台積電 算力

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