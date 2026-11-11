美財長談對中AI合作與競爭 稱應認清彼此分歧

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美國與中國在合作降低人工智慧（AI）風險同時競逐AI領先地位之際，應清楚認知雙方在AI議題上的分歧，不應抱持幻想。

路透社報導，貝森特下週將前往中國，陪同美國總統川普與中國國家主席習近平今年第3度會晤。他在紐約出席美中關係全國委員會（National Committee onUS-China Relations）活動時，根據事先準備的講稿表示，希望「在平衡與互惠的基礎上建立建設性關係」。

川習會預定將於深圳18日至19日舉行亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊舉行。貝森特表示，這場會談將推動雙方就「超級智慧」（Super Intelligence,SI）展開新的雙邊對話。川普政府偏好以SI稱呼AI。

貝森特表示，這項對話意在防範共同風險，「避免雙方制度之間產生誤解」。

他說：「我們也期待交流最佳做法，包括如何在先進模型發布前評估與測試，以及確保這項技術始終由人類判斷主導。」他還表示，雙方已同意建立直接管道，以便在發生重大事件時互相通報。

川普與習近平9月在白宮會晤時同意建立這項新的AI通報機制，但川普當時也表示他不願增設新的防護規範，因為希望維持美國的領先地位。

貝森特表示：「隨著SI持續發展，雙方將有必要在新的風險管理領域展開交流，並展現兩國如何兼顧競爭需求與領導責任。」

他還說：「我們在過程中不應對美中之間的分歧抱持幻想。正如我先前所說，我們的利益不會總是一致。面對各項挑戰時，我們因應方式也不會總是趨同。」

貝森特的談話並未提及AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳涉及的爭議。「紐約時報」報導，黃仁勳與一名遭到美國安全部門懷疑為中國情報單位工作的女商人有婚外情，輝達董事會已展開調查。

黃仁勳曾出席5月在北京以及9月在華府舉行的川習會相關活動，目前不清楚川普是否會帶他出席APEC峰會。川普與習近平今年預計還將第4度會談，時間可能落在12月美國主辦20國集團（G20）峰會期間，地點為邁阿密。

貝森特談話中提及美國1784年首次派遣商船前往中國以美國人參交換中國茶葉、瓷器與絲綢。他表示，美中關係要維繫下去有賴「智慧與意願，認清何時必須讓共同目標優先於競爭利益」。

貝森特提到前兩次川習會達成的其他貿易計畫，包括成立「貿易委員會」以界定各自對價值300億美元的非敏感商品調降關稅，以及中國承諾採購美國農產品。

他表示，架構類似的「投資委員會」將提供制度化平台，討論美國企業在中國的市場准入以及提高對中國企業而言的可預測性等議題。

貝森特重申，美國對中國貿易逆差仍是摩擦來源，但美國對中貿易的目標是「去風險，而非脫鉤」。