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CoreWeave執行長力挺輝達 表示「沒有理由」認為合作關係會改變
AI雲端服務業者CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）對公司與輝達（NVIDIA）的合作關係表達信心。輝達不僅是CoreWeave的重要支持者，也是其供應商，但目前正深陷執行長黃仁勳的桃色間諜風波之中。
在CoreWeave周二（10日）公布財報後，英崔特受訪時表示：「輝達是一家極其重要的科技公司，也是非常出色的合作夥伴，一直以來都是CoreWeave的優秀夥伴。我們仍持續與他們密切合作。」
英崔特不願評論輝達目前的情況，表示此時不適合對相關調查發表看法。
他在訪問中表示：「他們是很棒的合作夥伴，而且現在依然如此。在整個合作關係中，我們實際上與輝達內部數百甚至數千名員工都有接觸。你知道，我們沒有任何理由相信這種合作關係會有所改變。就是如此。」
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