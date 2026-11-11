OpenAI單季營收首破百億美元 虧損率有收斂跡象

據知情人士透露，OpenAI上季營收首度突破100億美元，主要受惠於市場對其最新AI軟體的強勁需求。

彭博資訊引述知情人士說法報導，在9月底止的一季，OpenAI營收較前一季成長近50%，而且是去年同期的近三倍。

這些都是未公開資訊，但相關財報數據已於10日舉行的會議中向投資人揭露。其中一名知情人士指出，OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）、財務長佛萊爾（Sarah Friar）與產品部門主管索蒂奥（Thibault Sottiaux）均出席這場會議。

其中一名知情人士表示，OpenAI上季經調整營業利益率由第2季的負150%收斂至負109%。

知情人士並透露，OpenAI在會議中告訴投資人，截至9月底，公司年化營收約達500億美元。

OpenAI拒絕置評。

今年稍早，OpenAI在部分指標上落後長期競爭對手Anthropic，但近期憑藉具競爭力的新款AI模型、大幅降價，以及更加聚焦於協助客戶自動化工作流程的AI代理，重新取得成長動能。

在OpenAI業務成長出現加速跡象之際，Anthropic的營收成長速度則已開始略為放緩。Anthropic上季營收約170億美元，但營收季增率已放緩至約47%，相較下，前一季的增幅超過140%。不過，OpenAI與Anthropic採用的營收計算方式向來不同。

Anthropic現在目標是本月稍晚公開上市時，爭取達到1.4兆美元的公司估值。

OpenAI則剛完成新一輪募資，籌得110億美元，使公司估值達1.25兆美元。該公司已將原定上市計畫延後至明年。