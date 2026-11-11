黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國大陸情報機構工作的新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管黃樂有親密關係。The Information指出，獵頭公司目前可能正四處打聽，尋找適合向輝達董事會推薦的接班人選，以防董事會決定撤換黃仁勳。報導提出兩名出人意料的潛在人選：超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）及安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。

蘇姿丰領導的超微是輝達在AI晶片領域的直接競爭對手。The Information先前曾指出，「超微是輝達唯一真正具有競爭力的對手」。蘇姿丰成功提升超微競爭力，在她領導下，超微營收結束多年的成長停滯，大幅攀升。

不過，輝達與超微的競爭關係可能使蘇姿丰難以跳槽，她與黃仁勳的表親關係也可能增加難度。因此，哈斯或許是更好的人選。他熟悉半導體產業，職涯早期曾在輝達工作7年。美聯社則指出，外界猜測的接班人選還包括輝達共同創辦人兼資深技術主管馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky），以及財務長克瑞斯（Colette Kress）。

The Information指出，輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。畢竟，黃仁勳與涉嫌為中國從事間諜活動的黃樂發生婚外情，相關風波已使輝達品牌形象受到些許損害。

此外，輝達面臨愈來愈強大的競爭對手，而輝達董事會、美國國會及聯邦調查局（FBI）都已針對此事展開調查。The Information認為，這些調查勢必使黃仁勳分心，難以像過去一樣強勢主導與客戶的往來，或構思新的晶片銷售方式。他身為AI產業最重要倡議者的地位也受到嚴重打擊，即使董事會最終認定他沒有任何不當行為，其聲譽恐怕也難以完全恢復。

原因之一是，即使董事會認定黃仁勳沒有問題，外界仍可能質疑，這是否只是因為輝達缺乏明確的接班人選。黃仁勳是輝達營運的核心人物，The Information 2023年曾報導，他「幾乎參與公司日常營運的每個層面」。然而，輝達沒有能夠接班的明確第二號人物，財務長克瑞斯或許能暫時接任，卻不適合成為永久接班人。

The Information認為，缺乏明確接班人在任何情況下都不是理想安排，如今更成為嚴重問題。儘管如此，由於這類調查往往會持續擴大，黃仁勳最終仍很可能必須下台。他或許會逐漸意識到，身為輝達大股東，讓公司重新出發可能更符合自身及其他所有股東的利益。

黃仁勳8日寄給員工的電子郵件中表示，自己「致力於保護輝達」。The Information認為，這可能意味著他必須以自己下台為代價。