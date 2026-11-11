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Megaspeed涉走私晶片 輝達早已停供 美商務部為何遲未列管？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
新加坡業者Megaspeed涉嫌向中國走私輝達晶片，但美國商務部遲未將其列入出口管制黑名單。（法新社）
新加坡業者Megaspeed涉嫌向中國走私輝達晶片，但美國商務部遲未將其列入出口管制黑名單。（法新社）

美國多個部會要求將涉嫌走私輝達（NVIDIA）晶片的新加坡業者Megaspeed列入出口管制黑名單，商務部卻拖延新增名單，使該公司至今未受列管。金融時報報導，隨著黃仁勳與該公司高層的婚外情曝光，商務部為何遲遲未採取行動，備受質疑。

知情人士說，國務院、國防部、能源部及財政部均主張列管Megaspeed。但主持審查的商務部，近兩個月以部分企業的資訊不足為由，延後新增實體名單。目前不清楚，要求補件的對象是否包括Megaspeed。

前美國政府出口管制資深官員Chris McGuire指稱，商務部幾個月前就知道Megaspeed由中國間諜經營，卻未阻止其購買48億美元的輝達晶片。他說：「我想不出任何一個好理由來解釋這種不作為。」

商務部拒談內部審議，強調已積極打擊晶片走私。Megaspeed列入實體清單後，美企向其出口技術須取得許可。

輝達表示，儘管美方未將Megaspeed列管，也未另行通知要求出口須經許可，但輝達已於2025年6月主動將其列入內部黑名單，禁止後續銷售與出貨，這項自願禁令至今有效。

晶片 輝達 走私

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