傳黃樂曾被新加坡問話、限制離境 輝達晶片申報現「5萬顆落差」

輝達執行長黃仁勳自爆出有婚外情，遭傳的女主角黃樂，其背景、行蹤也有多方說法。隨著新加坡當局對特定科技企業調查，身分神祕的黃樂曾一度被當地執法部門帶走問話並限制離境，目前動向不明，據傳在醜聞引爆時人已身處大陸。同時，彭博還指，聯邦監管機構與媒體調查發現，輝達先前向美國官方提交的晶片出口統計數據，與實際貿易出貨量出現5萬顆、價值達數十億美元的巨大落差。

港媒星島引述外媒稱，新加坡內政部長尚穆根曾於10月31日發表聲明，否認當地官員曾關注黃樂、黃仁勳關係，也否認她涉及替刺探情報或曾遭星國官方調查。不過，新加坡警方隨後確認持續對黃樂曾任高層的新加坡雲端運算科技企業Megaspeed進行相關審查。

彭博指，新加坡警方當時曾將黃樂帶走問話、一度限制離境。報導引述知情人士指，美國商務部並未直接參與新加坡的這項執法行動，而去年夏天輝達法務顧問在曾親自致電美國商務次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）深入了解 Megaspeed受查事件，特別關注商務部工業暨安全局是否參與新加坡扣留黃樂的行動。

除了桃色緋聞，輝達的晶片流向數據也受矚。彭博分析貿易紀錄，輝達向美國政府提交的統計資料，與透過硬體合作夥伴銷售給Megaspeed的晶片數量存在顯著落差，差距高達5萬顆，總價值高達數十億美元。

面對外界質疑，輝達於2025年12月回應，已進一步查核Megaspeed其他存放相關硬體設備的倉庫，但拒絕透露在這些設施中確切清點出的晶片數量，也未提供更多細節。Megaspeed當時則強力反擊，指有關報導包含誤導資訊和不正當影射，澄清公司絕未參與任何非法的晶片轉移活動。