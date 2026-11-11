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輝達跌出便宜價？唯一喊賣分析師揭看多理由何時失效

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝達的理由也將隨之消失。（路透）
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝達的理由也將隨之消失。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波爆發後，公司股價連續兩個交易日累計下跌約10%，逼近3月30日以來最低水準。華爾街正思索，這家全球規模最大、最重要的AI晶片製造商，能否留住靈魂人物黃仁勳。

唯一給予輝達賣出評級的分析師、Seaport Global Securities的戈德堡（Jay Goldberg）說，「如果黃仁勳離開，看多的理由也隨之消失。要想像一間沒有黃仁勳的輝達，似乎是不可能的。如果他被撤換，股價將失去支撐。我不知道這可能性有多高，但那將是毀滅性的。」

在這場危機之前，輝達股價就已承壓，市場愈來愈懷疑AI熱潮能維持多久，以及支撐這波熱潮的數千億美元資本支出能否持續。上週期中選舉中，反對資料中心的候選人在德州等關鍵州勝選，更增添市場疑慮。

持有輝達股票的Aprio財富管理公司投資長瓦里斯（Simeon Wallis）指出，早在期中選舉前，市場對AI建設成本的看法就已轉變，選舉只是進一步提高不確定性，如今還得等輝達董事會的後續動作，讓前景更加不明朗。

他說，現在判斷情況是否已根本改變，還為時過早，「但短期內很難有太大信心」。

對投資人而言，這波拋售讓輝達股價降至多年低點。目前股價相當於未來12個月預估每股盈餘的不到12倍，預估本益比為2013年以來最低；相對於標普500指數的估值，也降至2002年以來最低。

輝達的PEG比率，也就是本益比除以獲利成長率，更降至0.162的歷史低點。不過，戈德堡提醒，黃仁勳去留的不確定性太大，如今已很難判斷輝達的合理價值，情況可能先惡化才好轉。

目前分析師尚未調整對輝達2027與2028會計年度的營收及獲利預估，但可能在公司11月17日公布第3季財報後更新。市場預估，輝達第3季及截至1月31日的本會計年度，淨利與營收都將成長逾90%。

高速成長加上低本益比，是華爾街幾乎一面倒看好輝達的主因。彭博追蹤的82位分析z中，有78位給予買進評級，平均目標價為320美元，意味著未來12個月仍有逾90%的上漲空間。

Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）表示：「樂觀的看法是，這件事僅止於私生活失檢，如果調查確認他沒有其他不當行為，股價應會回升。問題是，我們還不知道。」他說看好AI前景，但對輝達仍在觀望。他認為不少人也有同感：這波拋售帶來許多進場機會，但在情勢明朗前，可能會先選擇輝達以外的股票。

輝達 分析師 黃仁勳

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