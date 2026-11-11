安世半導體執行長：仍可能與中國業務重新合併

荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia BV）執行長今天告訴路透社，儘管地緣政治緊張導致公司分裂一年多，雙方目前擁有各自的業務，安世半導體仍有可能與中國業務重新結合。

然而，臨時執行長蒂爾格（Stefan Tilger）在2026年慕尼黑電子展（electronica）場邊受訪時表示，如果分裂變成永久性，安世半導體的中國母公司聞泰科技（Wingtech）應獲得補償。

他說：「他們是公司股份的經濟所有權人，目前無法行使控制權。但這當然不代表如果進入出售程序，他們就不應獲得公平補償。」

蒂爾格表示，他專注於經營業務，協商長期解決辦法的工作，應交由聞泰科技董事會與兩名荷蘭法院指派的官員負責。

● 安世半導體填補中國產能缺口 仍無法滿足需求

安世半導體生產廣泛用於汽車與消費性電子產品的簡易晶片。去年，為了阻止安世半導體將業務移往中國，荷蘭國家出手介入，引發公司內部分裂。

另外，荷蘭一家法院以涉嫌管理不善為由，暫停時任執行長張學政（Zhang Xuezheng）的職務，並剝奪聞泰科技的控制權。

隨後，荷蘭與中國因安世半導體陷入僵局，幾乎讓全球汽車製造業面臨危機，不僅威脅到生產，也暴露汽車業的供應鏈風險。

荷蘭後來暫停介入措施。但這家公司已按國界一分為二，聞泰科技與安世半導體仍深陷訴訟。

聞泰科技上週表示，已拒絕法院指定人員提出的一項方案。根據這項方案，聞泰科技將控制安世半導體的中國業務，外部投資人將取得國際業務的控股權。

蒂爾格表示，他認為，只要歐洲經濟與產業沒有面臨風險，荷蘭與歐洲有關當局將接受安世半導體與中國子公司重新整合。他說：「我不認為同時持有中國業務股權有什麼不可。」

他表示，與此同時，安世半導體已擴大馬來西亞業務，以取代中國的封裝產能。然而，他補充表示，安世半導體的產量「仍不足以滿足市場需求」。

蒂爾格說，客戶尋求確保取得供應鏈不受中國影響的產品，也讓安世半導體因此受惠。

排除不再掌控的中國事業單位，安世半導體第3季營收為3億8900萬美元，較上一季成長9.3%，營運現金流為5500萬美元。