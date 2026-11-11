CoreWeave財報／上調全年財測 盤後飆6% Q3財報超預期緩解新雲端疑慮

AI運算服務業者CoreWeave公布上季財報優於預期，同時上調2026年全年營收財測，緩解投資人對這家負債沉重的企業可能面臨業務成長放緩的疑慮。消息激勵CoreWeave股價盤後大漲超過6%。

調高全年營收預估 緩解新雲端業者疑慮

CoreWeave周二（10日）在聲明中表示，今年全年營收預估將達130億至133億美元，高於先前預測最高的132億美元；調整後營業利益將達12.75億至13.75億美元，優於市場預期的10.7億美元。

財報公布後，CoreWeave股價周二盤後勁揚6.16%至每股51.73美元。不過，今年來截至周二收盤仍累計下跌32%。

這份財報為近期遭受重挫的「新雲端業者」（neocloud）產業帶來一些安慰。這類業者主要為AI開發商提供算力。儘管CoreWeave持續簽下新客戶並擴充基礎設施，但其快速擴張所需的大筆支出，以及沉重的債務負擔，一直令投資人感到憂心。

過去一個月，CoreWeave股價重挫逾40%，原因是投資人紛紛撤出與AI基礎設施關聯最密切的企業。利率上升也使放款機構退出市場，引發外界對CoreWeave能否持續取得資金的疑慮。近期CoreWeave部分債券殖利率甚至突破16%。

上季營收高於分析師預期 但完成訂單擴增至1,325億美元

回顧上季財報，營收攀升至36.6億美元，高於分析師預估的35.6億美元；每股虧損1.27美元，比分析師預估的每股虧損1.46美元小。

CoreWeave說，截至第3季底，待完成訂單的累積金額達1,325億美元，高於6月底的1,040億美元。這是投資人密切關注的未來營收指標。

高層緩解融資疑慮 但分析師點出弱點：利息支出仍高於營利

執行長英崔特（Michael Intrator） 表示：「這是CoreWeave突破性的一季。」他在分析師會議中補充說，公司2027年所需資金，大部分將來自客戶預付款及硬體合作夥伴提供的融資，公司也會額外籌措「有限金額」的資金。

財務長阿格拉瓦表示，公司計劃在未來幾周內，針對一批合約籌措新的債務資金，「以目前的殖利率水準來看，我們無意在2027年底前進一步發行母公司層級的無擔保債務。相較之下，以資產為基礎的擔保債務市場仍維持穩定，我們的貸款交易價格也持續接近面額。」他預估，截至2027年底，母公司層級的債務融資總額將低於50億美元。

不過，D.A. Davidson分析師魯里亞受訪時表示，CoreWeave仍存在一些弱點，「公司的利息支出遠高於調整後營業利益，這代表公司透過這些資料中心所創造的業務收入，還不足以償還持續累積的債務。這是一門在結構上就面臨挑戰的生意，這也是它一直承受沉重賣壓的原因。

CoreWeave總部位於紐澤西州，客戶包括 OpenAI、Meta及微軟。為滿足市場需求，該公司已舉債數百億美元，大舉投資AI晶片與資料中心。

CoreWeave也持續推出新服務，並將業務版圖擴展至亞洲，以推動營收成長。

後續疑慮：民主黨施加的AI監管壓力、輝達疑雲

然而，美國期中選舉結果大致由民主黨取得優勢，也讓市場對AI熱潮能否持續產生新的疑慮。選民幾乎一面倒地反對資料中心，並選出多名公開反對相關建設的民選官員。

此外，CoreWeave與輝達（NVIDIA）之間的密切關係也是一項值得關注的因素。輝達不僅是 CoreWeave的關鍵供應商，執行長黃仁勳更是最力挺CoreWeave 的支持者之一，而黃仁勳目前則捲入一項調查，調查內容涉及他是否曾成為中國間諜的鎖定目標。

另針對民主黨可能限縮AI基礎建設環境，英崔特表示：「我們預期，這次劇烈的監管環境變化不會對公司造成任何影響」，因為CoreWeave幾乎所有電力容量都已投入運作，或已取得許可並進入施工階段。

英崔特說：「如果整個產業的資料中心建設速度放緩，已建置完成的運算資源就會變得更加稀缺，連帶可能使GPU價格在更長時間內維持高檔。」

他表示，根據目前已取得許可的建設地點進度，該公司並不預期2027年的交付會面臨風險。