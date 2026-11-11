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韓國金融保安院遭駭 逾300筆金融機構員工個資外洩
韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，韓國金融保安院（FSI）偵測到其資安評估系統遭駭客攻擊，導致境內金融機構員工個人資料外洩。
負責韓國金融業資安防護及網路攻擊防範工作的金融保安院，10日下午3時左右發現系統遭外部未經授權存取，隨即封鎖受影響系統，並通報主管機關金融委員會及公營機構韓國資訊安全署（KISA）。
韓聯社報導，目前掌握的情況顯示，尚無金融消費者個人信用資訊等敏感資料外洩。不過，負責金融業資安的機構本身遭駭，具有一定象徵意義。
目前已知外洩資料包括個人信用資訊同意書範本等約200份行政表單、表單內所含姓名與出生日期等300多筆個人資料，以及經遮蔽處理的姓名、手機號碼等350多筆系統使用者資料。
大部分個人資料似乎屬於金融機構負責常態資安評估的員工。
金融保安院相關人士表示，外洩資料不包含金融機構系統架構圖等資安資訊，也沒有韓國居民身分識別號碼、個人信用資訊等客戶敏感資料。
駭客攻擊的目標，是金融保安院用來檢測韓國境內銀行資安系統的網站。
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