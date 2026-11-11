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美股收盤／四大指數收低 輝達再跌5%拖累科技股 CPI數據推高升息預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易大廳。路透
紐約證交所交易大廳。路透

美股四大指數周二（10日）小幅收低，原因是通膨數據高於預期，這提高市場對聯準會下月升息的預期，此外，聯準會一名重要官員暗示，下個月不排除升息2碼的可能性，也讓投資人擔憂央行可能採取更激進升息措施。

道瓊工業指數10日收盤下跌157.86點，跌幅0.30%，收52,231.89點；標普500指數下跌29.01點，跌幅0.38%，收7,520.93點；那斯達克指數下跌187.26點，跌幅0.74%，收25,065.87點。

費城半導體指數下跌35.60點，跌幅0.35%，報9,998.33點。

輝達（NVIDIA）股價重挫逾5%，拖累美股三大指數表現。該股並未跟上周一由科技股領軍的反彈行情。此前，執行長黃仁勳在周末承認，自己曾與一名涉嫌中國間諜身分的人士發生婚外情。

美國勞工部表示，上月消費者價格指數（CPI）月比上漲0.4%，這是該指數連續第三個月漲幅達到或超過0.4%，且高於路透訪查的經濟學家預期的0.3%，此前9月份該指數曾上漲0.6%。

聯準會理事沃勒表示，即使數據表明上月通膨有所降溫，聯準會也應在12月上調短期借貸成本；若通膨形勢惡化，則應考慮將升息幅度擴大至半個百分點。

據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch數據顯示，市場目前已完全消化聯準會12月會議至少升息1碼的預期，這一機率較周一的84%有所上升；而此前交易日完全未被考慮的2碼升息預期，目前已攀升至11.8%。

除沃勒外，周二發表談話的另外多位聯準會官員也持鷹派立場。

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根表示，聯準會必須再升息至少兩次，每次25個基點，以抑制通膨，且可能需要迅速採取行動；而堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德則表示，他認為當前的政策利率「相當寬鬆」。

聯準會負責監管事務的副主席鮑蔓雖未明確呼籲升息，但承認通膨是聯準會首要任務。

通常與聯準會利率預期同步波動的美國2年期公債殖利率飆升近18.9個基點至4.736%，該殖利率有望創下自2025年4月9日川普宣布實施全面全球關稅以來的最大單日漲幅。

儘管油價已回落至兩個月低點，但殖利率仍跳漲。

美國銀行資產管理公司（U.S. Bank Asset Management）全國投資策略師海林（Tom Hainlin）表示：「市場正在推演，聯準會明年或許不得不採取更積極的升息措施。」他隨後補充說：「這次CPI數據顯示，通膨可能比預期更具黏性，而且持續的時間也可能更長。」

標普500指數和那斯達克指數此前已連續兩個交易日上漲，從上周因擔憂政府監管可能AI建設而引發的暴跌中反彈。

但周二，標普500科技類股下跌1.4%，成為11大類股中表現最差的類股，主要受輝達股價再次下跌拖累，輝達過去兩個交易日累計暴跌9.6%。

投資者還正密切關注Anthropic預料本月稍晚進行的首次公開發行股票（IPO），預料籌資多達644億美元，使該公司的完全稀釋估值最高可達1.4兆美元。

Anthropic的上市還可能迫使其他AI巨頭為爭奪投資者資金展開更激烈的競爭，並促使投資者調整投資組合。

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