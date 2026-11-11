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美通膨火熱強化Fed升息預期 華爾街股市收低
美國10月消費者物價指數（CPI）月增幅高於預期，強化聯邦準備理事會（Fed）12月升息的市場預期，華爾街股市收黑，輝達（NVIDIA）受執行長黃仁勳出軌案拖累，今天續挫。
道瓊工業指數下跌157.86點或0.30%，收報52231.89點。
標普500指數小幅下滑29.01點或0.38%，收在7520.93點。
那斯達克指數下挫187.26點或0.74%，收25065.88點。
費城半導體指數挫跌35.60點或0.35%，收9998.33點。
輝達大跌5.53%，收在168.80美元。
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