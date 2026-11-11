美通膨火熱強化Fed升息預期 華爾街股市收低

美國聯準會（Fed）重量級理事沃勒（Christopher Waller）10日表示，他支持Fed於12月升息；他並警告，如果通膨持續加速，他將支持一次升息2碼，以保衛Fed的信譽。他並把自己的政策建議，「與今（10）日稍晚將公布的10月消費者物價指數（CPI）掛鉤。」

2026-11-11 03:04