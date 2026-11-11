美CPI超預期！上月物價月增0.4% 市場認為下月篤定升息

美國10月消費者物價月增0.4%，較9月放緩，但高於市場預估。聯準會（Fed）幾乎篤定升息，美股10日早盤震盪，美債殖利率和美元連袂上揚，金價大跌逾2%。

美國勞工統計局（BLS）10日公布，10月整體消費者物價指數（CPI）月增0.4%，較9月放緩，但增幅高於市場預估的0.3%。剔除波動較大糧食和能源價格的核心CPI，月增0.3%，也高於市場預估的0.2%。

勞工統計局並未公布10月CPI的年增率，因一年前美國政府停擺，勞工統計局無法蒐集數據並編製完整物價指數，因此缺乏可供比較的去年同期數據。

但美銀（BofA）利用插補去年同期數據方式，推算比較基期，估計10月整體CPI年增率為3.8%，核心CPI年增率為2.7%，兩者均較9月高出0.1個百分點，且遠高於Fed的2%通膨目標。

這份最新報告顯示，全美生活必需品價格全面上漲，食品雜貨價格月增0.4%，增幅為4月以來最大，屋主約當租金（OER）月增0.3%，電價跳漲0.9%，汽車保險價格漲幅創一年多來最大。

道瓊早盤下跌0.3%，標普500指數跌0.5%，那斯達克指數跌0.8%，費城半導體指數一度重挫1.5%，之後跌幅收斂。美國10年期公債殖利率升至4.992%，價格反向走低；金價現貨一度重挫2.5%，至每英兩4,033.05美元。美元指數則漲0.4%。

這也是Fed官員12月政策會議前能見到的最後一份CPI報告，芝商所FedWatch工具顯示，12月升息1碼的機率接近百分之百，升息2碼的機率也從報告公布前的1.1%急升至11.1%。分析師表示，現在重點已不在於升不升息，而是一次會升多少。

另一份報告則結合了通膨數據和近期薪資數據，顯示實際平均時薪與上月相比變化不大，延續了近期的疲軟態勢。薪資成長無法跟上物價上漲的步伐，加劇了民眾對生活成本上漲的不滿，最終導致民主黨在期中選舉大獲全勝。

過去一周油價已因中東戰爭前景改善而下跌，但10月期間汽油價格上漲1%。其他類別的價格走勢也顯示，能源衝擊仍在持續影響經濟：機票價格上漲了0.4%，快遞服務價格也有所上漲。

根據彭博彙編的數據，剔除能源和租金後的整體服務價格，上漲了0.4%。另外，上個月休閒娛樂服務價格漲幅也創下今年新高。一些經濟學家表示，先前包括Disney+和Hulu在內的串流服務宣布漲價，他們預計價格上漲壓力將會持續。

受人工智慧（AI）發展影響的關鍵類別，價格在10月有所下跌。電腦軟體和配件價格降了1.5%，而電腦、周邊和智慧家庭助理的價格漲幅則創下四個月以來的最低水準。