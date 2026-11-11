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超微新品亮相 戴爾、聯想等五大廠站台、端出整合方案

經濟日報／ 特派記者朱子呈／拉斯維加斯9日電

超微EPYC技術活動現場，微軟將產品導入雲端平台，五大系統廠接力介紹新產品，Venice的合作陣容橫跨雲端、伺服器與企業軟體。戴爾（Dell）、慧與（HPE）、聯想（Lenovo）、美超微（Supermicro）、思科（Cisco）從一台伺服器到整座機櫃，各自端出產品與整合方案。

EPYC的合作也延伸至雲端軟體。超微介紹，路坦力（Nutanix）的NC2已導入谷歌雲端平台，讓客戶能將熟悉的企業環境從地端延伸至雲端；紅帽（Red Hat）則結合EPYC、Instinct與紅帽AI，開發企業AI平台。

戴爾指出，兩年前便與超微推出液冷高密度運算平台，如今正將Venice納入儲存與AI資料平台設計。戴爾表示，AI代理將全天候存取企業核心系統，後端設備也得跟著升級；許多客戶每櫃供電只有15至20瓩，讓既有電力完成更多工作，成為換機的重要考量。

慧與已推出部分SP7產品，從企業伺服器、工程運算延伸至高密度機櫃，並規劃以EPYC搭配八顆GPU。慧與強調，客戶的用途與機房條件各不相同，產品必須依工作需求配置，還要跨系統管理、更新與協作。

聯想以現場兩款系統展示EPYC的彈性：一款全液冷、沒有風扇，服務高效能運算；另一款採2U單插槽設計，承接不同企業工作。聯想形容這將是旗下歷來最廣泛的EPYC產品陣容。

美超微表示，新平台提供約20款產品，依GPU連接、記憶體及機構需求調整；思科則把焦點放在800G網路與系統互連，協助客戶把新增算力串接起來。

硬體夥伴之外，超微也在分組交流介紹與新思科技（Synopsys）、西門子（Siemens）及楷登電子（Cadence）共同優化晶片設計工具，並與威睿（VMware）、路坦力、紅帽推進虛擬化、混合雲及企業AI合作。

美超微形容，客戶如今要的是整套平台一起運作，伺服器、網路與冷卻設備必須同步到位。任何一環出問題，都可能讓整個叢集無法運作。

品牌 美超微 超微 伺服器

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