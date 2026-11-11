超微找緩解記憶體瓶頸解方 收購新創MEXT

記憶體缺貨、漲價拉高AI部署門檻，超微以今年6月收購的新創MEXT，尋找少買DRAM也能擴充算力的解方。依公司測試，Venice搭配MEXT後，五項AI代理測試在DRAM減半後，平均效能仍保留99%，讓有限的記憶體支撐更多運算需求。

MEXT於2023年成立，2024年便與超微合作。MEXT創辦人Gary Smerdon指出，在部分大容量記憶體伺服器中，記憶體可占整機成本六至九成。他說MEXT與EPYC結合，可提高每一美元換得的運算效能。

MEXT的關鍵，在於分辨哪些資料真正急著用。它將暫時不用的資料移至NVMe SSD，再用AI預測接下來需要的內容，提前送回DRAM，降低等待資料的影響。依團隊說法，AI引擎利用單一EPYC核心，不到一秒即可完成初步訓練，並持續隨工作變化調整，無須額外配置GPU。

依超微測試，上述代理測試採幾何平均，每單位DRAM成本的效能為全DRAM配置的1.9倍以上。DRAM減半時，新思科技（Synopsys）PrimeTime晶片設計工具保留95%效能，另一項三節點Spark資料處理測試也保留99%。