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可容納500公噸黃金 星國推外國央行「存金」服務

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

新加坡正加緊將自己打造為亞洲黃金交易樞紐。星國金融管理局（MAS）10日發聲明表示，已向外國央行與官方機關推出黃金保管服務。黃金將存放在最多可容納500公噸的國家貨幣金庫，並可隨需求增加擴充容量。

新加坡副總理兼金管局主席顏金勇說，星國「無意取代其他黃金中心與黃金保管服務」，但隨著黃金作為儲備資產的需求日益增加，「我認為各國央行也在尋找替代方案，希望有更多選擇，讓黃金儲備更能抵禦風險」。他補充，已有外國央行表達在新加坡存放黃金的意願，但他不願透露是哪些國家或機構。

新加坡近幾個月積極建置黃金市場基礎設施，爭取更多全球黃金交易。相關計畫包括建立由摩根大通、德意志銀行等銀行參與的店頭交易清算系統，以及強化物流、增加與黃金連結的金融商品。

MAS表示，清算系統已完成業界測試，預計2027年第1季開始正式交易與市場運作。新加坡交易所則計劃明年第2季推出可實物交割的公斤級金條期貨。

MAS也將向部分設於新加坡的貴金屬銀行提供黃金保管帳戶，這些銀行須具備向官方機構提供黃金相關服務與交易流動性的能力。同時，星國還將擴大商品與服務稅（GST）豁免範圍，涵蓋部分與投資級貴金屬批發業務相關的服務。

新加坡 黃金 央行

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