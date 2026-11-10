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出口限制效應！大陸稀土境外價格狂飆 價差上看百倍

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
一噸釔的價格約為115萬美元，而在供應仍然充足的中國僅為9,144美元。彭博資訊
一噸釔的價格約為115萬美元，而在供應仍然充足的中國僅為9,144美元。彭博資訊

彭博資訊報導，在美國和中國大陸兩國領導人本月可能舉行會晤之際，全球爭相確保戰略金屬供應的行動變得更加緊迫。稀土元素在中國境外的交易價格，目前已飆漲到中國國內價格的數倍、乃至上百倍。

在一系列關鍵礦產供應鏈中，中國都占據主導地位，因而該國實施的相關出口限制，正在壓縮從航空航太、國防到半導體和電動車磁鐵等各式各樣產品所需材料的供應。從美國到日本，製造商都感受到了壓力。

一些戰略礦產在中國境外相當稀缺，而此狀況就直接反映在價格上。價格追蹤機構Arugus Media的數據顯示，用於電子產品和渦輪機的釔，目前在歐洲的價格高達中國的125倍；一噸釔的價格約為115萬美元，而在供應仍然充足的中國僅為9,144美元。

用於高科技製造所必需的高性能磁鐵的原料鏑和鋱，海外價格分別是中國國內市場的20倍和8倍；海外買家購買鎵，價格則是國內的12倍。在中國實施出口限制之前，國外價格僅略高於國內價格。

Argus亞洲金屬定價主管凌致軒（音譯）表示，「我不會真的把這稱為恐慌，但我認為這件事在過去18個月裡一直在升溫」，「現在大家確實開始有點爭搶材料了。」

專注於關鍵礦產的諮詢公司Project Blue研究總監馬利曼預測，「未來一、兩年內，中國以外地區真正能夠獲得的供應將非常有限」，「至少在未來幾年，中國國內價格與境外價格之間可能仍會存在相當大的價差。」

中國約占全球磁鐵用稀土開採量的60%。在精煉環節，中國的主導地位更為穩固，占全球產量的90%以上。

華盛頓已敦促北京，履行去年貿易休戰協議中作出的承諾。美國貿易代表葛里爾最近與中國國務院副總理何立峰舉行視訊通話時，強調中國採取「具體行動」、落實包括稀土在內大宗商品相關承諾的重要性。

稀土 大陸 價格

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