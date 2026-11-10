布蘭特原油驚現8字頭！美伊情勢緩和 油價續跌

布蘭特原油價格10日一度跌破每桶90美元大關，是8月來首見；美國國內汽油均價也跌破每加侖4美元關卡，是7月下旬來首次。美國總統川普近日來不斷釋出沒有必要對伊朗發動進一步攻擊，讓油價延續跌勢。

自美國期中選舉結束後，由於共和黨大敗，市場對中東戰爭結束的期待升高，國際油價隨之走軟。布蘭特10日一度跌3.6%至每桶89.21美元，西德州也一度跌3.1%，至每桶84.16美元。

同日，美國國內汽油平均價格也跌破每加侖4美元的整數關卡，是7月20日以來首見。美國汽車協會（AAA）的數據顯示，全美普通汽油的平均價格，10日跌到3.97美元，不過和2月底美伊聯手攻擊伊朗之時比起來，仍漲了超過30%，比起今年初更大漲40%左右。

柴油價格這幾天也走跌，從投票日當時的6.28美元，降到6.15美元。

美國總統川普9日在白宮記者會上表示，伊朗戰爭「基本上已經結束」，淡化外界對美國將在期中選舉後擴大對德黑蘭軍事行動的疑慮。

他告訴記者，以色列和波灣地區盟邦已受到妥善保護，不受伊朗威脅，沒有必要升高軍事行動，「目前看來，採取軍事行動似乎不太有必要，但我們已經上膛待命，隨時準備因應任何狀況。」

川普發表這番談話前，曾在白宮橢圓辦公室與卡達總理穆罕默德會談。穆罕默德與其他波灣國家一再遊說川普，不要恢復對伊朗的戰事。川普接著說：「我們看到這場衝突正朝結束的方向邁進。我認為很快就會結束。」

美國在期中選舉前持續向中東調派部隊。當時外界揣測，川普政府為避免選民反彈，因此等待選後再恢復軍事行動。

儘管如此，共和黨仍遭遇歷史性慘敗，失去國會參眾兩院的掌控權。副總統范斯隨後不久便表示，伊朗戰爭是敗選的關鍵原因之一。

此外，儘管國際石油的運輸費率仍處於歷史高檔，但已出現進一步下滑趨勢，也有助油價下跌。

根據波羅的海交易所9日公布的數據，目前租用一艘超大型油輪（VLCC）把200萬桶原油從美國墨西哥灣運往亞洲，成本約為4,500萬美元，已較一個月前的7,960萬美元大幅下滑。

運費是油價的重要組成部分，也是先前推升原油價格逼近每桶100美元的關鍵因素。近期運費回落，加上各方重新展開外交努力、尋求結束伊朗戰爭的跡象，都有助於將油價拉回。

船舶經紀公司EA Gibson負責顧問與研究業務的主管馬修表示：「運費飆升並非完全由可量化的因素所驅動，風險溢價與市場情緒也扮演了重要角色。」