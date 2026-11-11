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日本晶片國家隊前路坎坷 Rapidus 2奈米技術卡關…上市恐延宕
有「日本國家隊」之稱晶片新創公司Rapidus，傳出關鍵技術卡關，進度至少落後數月，恐難達成2028年3月前量產2奈米晶片的目標。
日本政府已承諾投入Rapidus逾2兆日圓（約130億美元），若量產時程大幅延後，可能動搖外界對這項計畫的支持。
彭博資訊引述知情人士報導，Rapidus至今仍未成功製造出可正常運作的靜態隨機存取記憶體（SRAM）單元。該公司原本必須在今夏完成這項關鍵技術，才能如期量產，如今錯過時程，工程師正承受趕進度的強大壓力。
SRAM是處理器不可或缺的元件，先進邏輯晶片內含數億個SRAM單元，製造精度要求極高，即使極微小的偏差，也可能讓晶片無法正常運作。
知情人士說，Rapidus也還在解決無塵室的灰塵與微粒控制問題。嚴重的技術問題除了影響量產，也可能拖延公司最晚2032年上市的目標。
Rapidus回應，目前仍全力朝2027會計年度下半年開始量產的目標推進，也就是2027年10月至2028年3月，但以機密為由，拒絕透露技術開發細節。
日本寄望透過Rapidus，從零打造頂尖晶圓代工廠，降低先進晶片對台灣的依賴。
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