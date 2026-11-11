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川普媒體集團終於賺錢了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普的社群媒體公司由虧轉盈，是股票上市以來首見，主因是虛擬資產賺錢。

川普媒體與科技集團（Trump Media）9日發布財報說，止於9月底一季的淨利達4.097億美元，從去年同季的5,480萬美元淨損轉盈，主要受持有的加密幣與虛擬資產驅動。

川普媒體是川普旗下社群平台Truth Social的母公司，上季營收300萬美元，是一年前同期的三倍，主要拜訂閱營收增加180萬美元之賜。該集團事業包括Truth API服務，讓付費用戶可提早接收到川普的社群媒體貼文。

川普媒體股價隨川普政治運勢起伏，在民主黨贏得期中選舉次日暴跌25%。民主黨大勝，賦予該黨國會議員更強大的調查權，可嚴加監督與川普家族關係密切的企業。川普媒體股價今年來跌幅將近70%。

彭博億萬富豪指數顯示，川普持有的川普媒體股權現值4.66億美元。川普透過長子控制的信託持股，是最大個人股東。彭博億萬富豪也顯示，川普家族目前資產淨值64億美元。

川普 媒體 社群媒體

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