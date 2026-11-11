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澳、泰、挪威加大AI監管力道 盯上資料中心、大模型

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
幾個國家針對人工智慧（AI）或資料中心，採取新一輪監管行動。路透
幾個國家針對人工智慧（AI）或資料中心，採取新一輪監管行動。路透

幾個國家針對人工智慧AI）或資料中心，採取新一輪監管行動。澳洲政府10日表示，將成立負責AI安全的新部門，同日泰國也設立新規，限制資料中心汙染環境，挪威則要暫停新的資料中心電網連結。

澳洲總理艾班尼斯10日宣示，澳洲將成立監管AI安全的新機關，該機構將被賦予權力，可對違規公司做出非常重的處罰。

澳洲政府目前正在起草的AI相關法案，將納入這個新機關設立的法源。未來AI法案通過後，公司一旦出現任何AI安全事故，強制要通報，並且讓公司的模型接受獨立的評估檢查。

在澳洲採取這些強化AI安全管理的行動之前，一個OpenAI的AI代理先前駭入政府全民健保入口網站，更促使政府加速立法。艾班尼斯說，除強制通報、接受查核，針對嚴重不當行為，澳洲也會考慮修改刑法應對。

澳洲政府在聲明中表示，「強健的法定安全保護，將依建立起各項AI標準完成立法，適用於全體要在澳洲營運的AI前沿公司」。「相關安全保護將由新的、以AI安全為目標的監管機關來執行。澳洲AI安全研究所協力提供技術專長，參照全球標準，與時俱進」。

在此同時，泰國對於快速擴散興建的資料中心，則是祭出特別的環保新規。規範資料中心若有不間斷電力系統運行時，製造的噪音不得高於70 A權重分貝（dBA，模擬人類耳朵聽覺特性的分貝單位）。資料中心令周遭環境溫度升高的容許範圍，定在升溫攝氏一到兩度。資料中心冷卻用水必須循環利用，排放的需要檢測。

泰國今年前九個月吸引的投資申請，總金額超過500億美元，其中與AI相關者占約70%。

在挪威，管理資料中心的最新重點在電力的使用。國營電力輸送公司Statnett本周稍早宣布，暫停資料中心預訂新的電網連結。預期暫停期間最長會到明年8月1日。Statnett的數據顯示，目前已連結到電網的資料中心算力所需電力共計800 MW，另有已預定4,200 MW以及9,100 MW的需求量在排隊，提出要求連結的還另有18,000 MW。

挪威 AI 泰國 澳洲 人工智慧

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