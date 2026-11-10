美股早盤／費半摔1.5%！分析師：黃仁勳若離職 輝達價值恐減三成

美國通膨不如預期理想，提高外界的升息預期，美國股債齊跌，美股10日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.3%，標普500指數跌0.5%，那斯達克指數跌0.8%，費城半導體指數重挫1.5%。

台積電ADR逆勢攀高0.8%，輝達挫低3%。

知名分析師艾夫斯（Dan Ives）等人認為，要是黃仁勳被迫辭去輝達執行長之職，輝達價值可能會大減25%-30%，原因是公司的未來方向可能改變，國內外也可能出現截然不同的AI晶片競爭環境。

美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%〕剔除波動較大糧食和能源價格的核心CPI，月增0.3%，均不如市場預期理想。去年10月政府關門，導致數據蒐集工作一度中斷，勞工統計局因而未公布年增率。

對利率最敏感的美國2年期公債殖利率大增12個基點至4.68%，公債殖利率與價格呈反向走勢。

高盛資產管理的Lindsay Rosner指出：「CPI數據持續強勢，Fed可能推動更激進的升息。我們的預測基本情境是，儘管AI陷入動盪，12月仍會升息，而且通膨頑強，不排除2027年進一步升息」。

CPI報告公布前，聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）釋出鷹派訊息。他在10日演說表示，支持12月升息，並警告倘若通膨持續加速，他會支持升息兩碼，來保護Fed信譽。

布蘭特油價跌至每桶約90美元，主要是交易員認為，中東戰爭有望和解。美國總統川普說，沒有必要進一步攻擊伊朗，或許暗示會讓衝突逐漸落幕。