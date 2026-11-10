快訊

沒人囤貨了…輝達顯卡崩跌22% 深圳華強北RTX5080被拋售

聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic將在美IPO 估值上看1.4兆美元

中央社／ 舊金山10日綜合外電報導

人工智慧（AI）新創公司Anthropic將進行備受矚目的大型首次公開募股（IPO），預計估值最高可達1.4兆美元。由於投資人近期對AI的熱情降溫，這項估值略低於部分投資人的預期。

路透社報導，Anthropic這次IPO將成為一場關鍵考驗，檢驗華爾街對這波AI熱潮的信心，而這波熱潮正是華爾街協助點燃的。

若以IPO公布的發行價格區間上限計算，Anthropic完全稀釋後的估值約為1.4兆美元，計算時納入股票選擇權及限制型股票等證券。若不計入這些證券，以未稀釋股數計算，Anthropic的市值則約為1兆美元。

Anthropic及部分投資人計劃在IPO中出售8億2500萬股股票，每股暫定價格最高為78美元，預計最多可募得644億美元。

部分潛在投資人曾質疑，Anthropic先前討論的1.5兆美元估值是否過高，尤其考量到公司承諾投入大筆資金建置基礎設施，以及近期AI相關類股的波動。

投資人今年一度預期，Anthropic將於10月進行IPO，目標估值最高可達2兆美元。

根據路透社看到的電子郵件，Anthropic今天向美國證券管理委員會（SEC）提交更新版招股說明書前，IPO相關細節曾於昨天深夜寄給各投資銀行，但隨後不久便遭撤回。

今年下半年，AI熱潮開始面臨現實考驗，投資人質疑，在利率偏高的環境下，未來的投資報酬是否足以支撐龐大的支出及日益增加的債務成本。

不過，Anthropic迄今的成長仍未受到這些疑慮影響，主要受惠於旗下產品需求激增，尤其是Claude模型迅速走紅。

Anthropic在申報文件中提出「開創奇蹟時代」的願景，同時警告AI恐對人類存亡構成風險，凸顯AI熱潮核心所蘊含的非凡潛力與深刻的不確定性。

Anthropic也將透過另一筆私募交易，向Alphabet旗下的谷歌（Google）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等基石投資人籌資260億美元。

其他基石投資人還包括博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、微軟（Microsoft）及台積電。計入基石投資人的投資後，Anthropic本次募股案總募資額最高可達904億美元。

Anthropic部分董事會成員以及與他們有關聯的實體，已表明有意認購本次發行的股票，金額最高達3億300萬美元。

Anthropic IPO

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IPO融資文件發出後急撤 Anthropic稱定價資訊有誤

Anthropic誤發電郵IPO細節、揭籌資693億美元 台積輝達等巨擘投資260億

Anthropic上市前推新AI模型 提升速度降低費用

Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

相關新聞

Fed理事沃勒大放鷹聲 強調12月一次升息2碼的可能性

美國聯準會（Fed）重量級理事沃勒（Christopher Waller）10日表示，他支持Fed於12月升息；他並警告，如果通膨持續加速，他將支持一次升息2碼，以保衛Fed的信譽。他並把自己的政策建議，與今（10）日稍晚將公布的10月消費者物價指數（CPI）掛鉤。

市場評估黃仁勳婚外情衝擊 輝達早盤股價再跌4%

美國財經媒體CNBC報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與一名疑似為中國間諜的女子發生婚外情，投資人評估這起事件可能造...

美股早盤／費半摔1.5%！分析師：黃仁勳若離職 輝達價值恐減三成

美國通膨不如預期理想，提高外界的升息預期，美國股債齊跌，美股10日早盤四大指數盡墨。

美國10月CPI增幅超預期 美股期指下挫

美國10月消費者物價增幅超出預期，聯準會（Fed）官員擔心，因川普關稅政策及伊朗戰爭而升高的通膨，持續時間超過預期，且其他領域的通膨壓力變得更難遏制。Fed升息預期再次升溫，標普500期貨指數10日盤前下挫，美債殖利率上揚。

美擬禁中製資料中心關鍵零件進口 傳微軟向川普政府施壓要求擱置

知情人士透露，微軟（Microsoft）正向川普政府施壓，要求擱置當局擬禁止進口中國製人工智慧（AI）資料中心關鍵零組件...

NVIDIA股價重挫 費半、那指竟能大漲？ 這反常現象反映2大因素

美國股市周一（9日）強彈，科技股為主的那斯達克綜合指數收盤勁揚2.7%，費城半導體指數更收漲6.8%，一掃晶片股上周遭血洗的悲觀氣氛。但同日，人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）股價在執行長黃仁勳爆婚外情利空下重挫4.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。