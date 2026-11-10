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美國10月CPI增幅超預期 美股期指下挫

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，核心CPI月增0.3，增幅雙雙超出預期。法新社
美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，核心CPI月增0.3，增幅雙雙超出預期。法新社

美國10月消費者物價增幅超出預期，聯準會（Fed）官員擔心，因川普關稅政策及伊朗戰爭而升高的通膨，持續時間超過預期，且其他領域的通膨壓力變得更難遏制。Fed升息預期再次升溫，標普500期貨指數10日盤前下挫，美債殖利率上揚。

美國勞工統計局10日公布，10月整體消費者物價指數（CPI）月增0.4%，較9月放緩，但高於市場預估的月增0.3%。剔除波動較大糧食和能源價格的核心CPI，月增0.3%，市場預估為0.2%。

10月CPI並無公布年增率，因一年前美國政府停擺，勞工統計局無法蒐集數據並編製完整物價指數，因此缺乏可供比較的去年同期數據。

10月生鮮價格月增0.4%，增幅為4月以來最大，屋主約當租金（OER）月增0.3%，電價跳漲0.9%。

但美銀（BofA）利用插補去年同期數據方式，推算比較基期，估計10月整體CPI年增率為3.8%，核心CPI年增率為2.7%，兩者均較9月高出0.1個百分點，且遠高於Fed的2%通膨目標。

芝商所FedWatch工具顯示，市場目前預期12月升息1碼的機率為89.8%，升息2碼的機率為10.2%。

Fed重量級理事沃勒10日表示支持12月升息，並警告，若CPI增幅達到或大於0.3%，Fed可能有必要一次升息2碼。經濟學家表示，唯有股市出現大規模拋售，或信用利差擴大，才會阻止Fed在12月收緊貨幣政策。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比9日指出，當前通膨走勢已超出供給衝擊和關稅通常會造成的影響，而大型雲端服務業者擴建人工智慧（AI）基礎設施，更使通膨情勢加劇。

他說，「一開始就要採取積極行動，絕不能讓經濟過熱，因為經濟一旦過熱，要消除這種過熱現象，就會是極為痛苦的過程」。古斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權，但明年將擁有投票權。

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