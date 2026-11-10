Diraq開發矽量子晶片 可望解決AI資料中心用電問題

世界量子運算業先驅之一、澳洲新創公司Diraq開發以矽晶片為基底的小型量子電腦，並正在進行實地測試。公司創辦人表示，其技術可望降低人工智慧（AI）資料中心龐大用電需求。

法新社報導，大型AI資料中心靠眾多伺服器運作，這些伺服器用於訓練或運作AI工具，因此電力需求高達數GW（gigawatt，百萬瓩），恐怕有必要建新電廠來應付，或造成電網負擔加重，引發當地居民反彈。

Diraq創辦人祖拉克（Andrew Dzurak）告訴法新社，新世代AI之所以預期將消耗如此大量電力，原因之一是其要解決的問題等級其實更適合用量子運算來處理，而量子運算5年內就可為資料中心分擔運算負荷。

量子電腦運用量子力學，以傳統電腦無法做到的方式處理資訊，但通常須在極低溫環境下運作。

不過，Diraq的機型是一套獨立完整系統，耗電功率不到20kW（瓩），可在資料中心室溫下與一般電腦一同運作，目前正在雪梨的1座商用資料中心進行世界首度實地測試。

Diraq是全球6家進入美國國防先進研究計畫局（USDefense Advanced Research Projects Agency，DARPA）「量子基準測試計畫」（Quantum BenchmarkingInitiative，QBI）第3階段的企業之一，這項計畫尋求量子電腦能在2033年底前以符合成本效益方式解決實際問題。

祖拉克指出，Diraq的量子電腦除了可為AI提供算力，其他可能用途包括以快速且節能方式計算分子行為，用於製藥、大幅減輕電池重量或用於化學工業。

根據Diraq估算，若將量子運算應用在藥物試驗，可使成功率提高10%，且若以每年運作成本低於1億美元計算，可讓新藥上市成本降低1/3。