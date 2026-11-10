美擬禁中製資料中心關鍵零件進口 傳微軟向川普政府施壓要求擱置

知情人士透露，微軟（Microsoft）正向川普政府施壓，要求擱置當局擬禁止進口中國製人工智慧（AI）資料中心關鍵零組件的計畫。

路透社8月曾報導，川普政府有意禁止美國企業進口新款中國製光纖收發器（optical transceivers）。這種零件可讓資料透過光纖電纜，以光速在資料中心內傳輸。外界擔憂，北京可能利用這些設備竊取資料、安裝惡意軟體，或中斷美國資料中心的服務。

根據追蹤資料中心發展的市場情報公司Cleanview數據，微軟目前在美國有35座資料中心正在興建，另有134座處於規劃階段。

消息人士指出，微軟是向川普政府陳情的多家企業及產業團體之一。這些企業與團體主張，禁令若進一步拖慢資料中心建置進度，可能對美國在AI競賽中領先中國的優勢造成無法彌補的損害。

其中2名消息人士透露，微軟是9月與白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）及國家安全會議（National Security Council）官員會面的少數企業之一，會中示警此類禁令可能帶來的供應鏈挑戰。

科技遊說團體資訊科技業協會（InformationTechnology Industry Council, ITI）首席法務顧問米勒（John Miller）表示：「這真的可能讓資料中心建置工作陷入停擺。」該協會公開敦促政府不要推動這項禁令。

他指出，許多雲端公司已經採購建置資料中心所需的AI晶片。他進一步表示：「如果沒有光纖收發器，這些晶片基本上只能閒置，直到取得收發器，才能將設備連接起來。」

部分資料中心需要數以百萬計的光纖收發器，才能連接伺服器、路由器和交換器。

負責監管美國電信產業的美國聯邦傳播委員會（FCC）目前正著手研擬這項禁令。

這項微軟與其他企業先前未曾曝光的遊說行動，凸顯美國聯邦傳播委員會的動作已在業界引發警訊。儘管消費者對能源成本及用水量不斷攀升日益反彈，各家企業仍積極擴建資料中心，以滿足暴增的雲端與AI服務需求。

微軟婉拒置評。白宮、聯邦傳播委員會及中國駐華盛頓大使館則未立即回覆置評請求。

根據市場研究公司Counterpoint Research，中國企業占全球光纖收發器市場約2/3。包括新易盛及被五角大廈列入中國軍方支持企業名單的中際旭創等中企主導全球供應，客戶包括美國頂尖的超大規模雲端服務商（hyperscalers）。

根據美國創新基金會（Foundation for AmericanInnovation）一份報告，美國企業Coherent與Lumentum雖生產可與中國產品競爭的技術，但產能規模不足以取代中國供應商。

資訊科技業協會今年8月13日致函聯邦傳播委員會，呼籲不要將光纖收發器納入貿易黑名單，並強調供應中斷可能對資料中心建置及美國AI領導地位造成的影響。

摩根士丹利（Morgan Stanley）10月發給客戶的報告指出，川普政府正考慮禁止中國製、每秒可處理3.2Terabits資料的光纖收發器。這類產品預計要到2028年才會開始擴大量產，並於2029年廣泛安裝。

這樣的門檻可能既能避免激怒美國企業與北京當局，也能給予美國光纖收發器業者擴大產能的時間。

聯邦傳播委員會尚未公開談論光纖收發器議題，但2名消息人士透露，每秒3.2 Terabits的門檻正在研議中。

國會議員可能不願等到那麼久。今年9月，美國跨黨派國會議員提出法案，禁止聯邦政府在敏感政府系統中使用中國製光纖收發器。