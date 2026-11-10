NVIDIA股價重挫 費半、那指竟能大漲？ 這反常現象反映2大因素

美國股市周一（9日）強彈，科技股為主的那斯達克綜合指數收盤勁揚2.7%，費城半導體指數更收漲6.8%，一掃晶片股上周遭血洗的悲觀氣氛。但同日，人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）股價在執行長黃仁勳爆婚外情利空下重挫4.2%。

以輝達在AI股乃至科技股的重量級地位而論，輝達股價重挫竟未拖垮那指，以往幾乎是不可能發生的事。為何9日竟然發生？

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，輝達股價大跌而那指卻大漲，反映兩件事：

一、科技股上周急殺後，激起投資人強大的逢低承接買盤；

二、市場目前仍樂觀看待輝達展望，認為黃仁勳婚外情醜聞事件應可受控。

但輝達事件後續發展仍有太多變數，值得密切關注。

伊爾艾朗說，此事件不僅發生的時機很糟，還涉及多層面問題。例如，輝達對科技業、市場和經濟都具有系統重要性；爆發企業關鍵人物和公司治理醜聞時，投資人一時之間往往難以重新評估這家公司的股票估值；更何況，此事還牽扯出國家安全和地緣政治緊張關係。