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路透：統一洽購怡和亞洲餐飲業務 進入深入談判階段
路透報導，兩位知情人士透露，統一企業擬收購怡和集團（JRG）在多個亞洲市場經營肯德基和必勝客連鎖餐廳的業務，雙方已進入深入談判階段，最快有望在年底前達成協議。
其中一位消息人士表示，這筆交易對怡和餐飲集團的估值可能約為4億美元。
他們表示，儘管交易條款尚未最終敲定且仍存在不確定性，但雙方有望在年底前達成協議。
路透5月曾報導，凱雷投資集團與百勝中國也怡和集團的該業務有興趣。
怡和餐飲集團總部位於香港，在香港、澳門、緬甸、台灣和越南經營約1,000家肯德基和必勝客門店，雇員約25,000人。
該集團還擁有香港外賣披薩連鎖品牌PHD。消息人士透露，其整體業務的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約為3,500萬至4,000萬美元。
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