美伊戰事未歇 伊朗業者盼擴大食品、手工藝品等產品對陸出口

美伊戰事未歇，在能源出口及對外貿易面臨挑戰的情形下，伊朗近期參加第九屆中國國際進口博覽會（進博會），伊朗展台人員表示，伊朗石油與天然氣仍在市場上流通，中國對伊朗商業產品需求不小，伊朗也盼藉食品及手工藝品等產品擴大對中出口。

伊朗展台人員馬哈巴地（Mahdi Mahabati）受訪時表示，今年展館以伊朗古城波斯波利斯（Persepolis）為設計靈感，以「萬國之門」（Gate of All Nations）為主要標誌，並融入波斯神話中的傳說神鳥Homa鳥及蓮花等文化元素。

展台展示多張珍貴地毯，其中一張名為「波蘭花園」，以黃金線及大陸的絲線編織，使用約2.5公斤黃金，價值約人民幣700萬元；另一張則是收藏於英國倫敦維多利亞與艾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）的知名地毯複製品，原作約可追溯至16世紀。

馬哈巴地說，過去幾年參加進博會對伊朗民營企業帶來不錯的效果，尤其是石油、天然氣產業。即使伊朗受到制裁，當地油氣仍在市場上流通，中國市場對伊朗商業產品也有不少需求，伊朗業者對與中國發展經貿關係感到滿意。他看好椰棗巧克力、番紅花、地毯及手工藝品在中國市場的發展機會，盼透過參展讓更多中國消費者認識伊朗產品。

伊朗駐北京大使法茲利（Abdolreza Rahmani Fazli）此前於6日出席開館儀式時指，伊中關係建立在相互尊重、共同利益及互不干涉內政和支持多邊主義的基礎上，兩國可在科技、清潔能源、基礎建設及新興產業等領域深化合作。「伊朗不會忘記中國政府和人民的建設性立場和寶貴支持。」他並指，伊朗企業希望透過進博會尋求與中國建立共享價值鏈的機會。

法茲利提到，今年恰逢伊中建交55周年和建立全面戰略夥伴關係10週年。本屆進博會上，來自能源、石化、礦業、農業、乳業及新興技術等多個領域的伊朗企業悉數參展，並表示願在貿易、投資和技術轉移領域與中方開展互利合作。據悉，本屆進博會共有50多家伊朗企業參展，集中展示其在食品和消費品、手工藝品、石油化工、採礦、科技等領域的產品與核心能力。

美國與以色列今年2月28日對伊朗發動攻擊後，美伊衝突持續牽動中東局勢。美國總統川普9日表示，伊朗戰爭「基本上已經結束」，目前沒有必要升高軍事行動，但美軍仍已做好因應準備，並將維持對伊朗的海上封鎖。

伊朗官員則否認美方所稱談判進展，伊朗最高安全事務首長芮塞（Mohsen Rezaei）9日在社群平台說，美國不應再針對談判散布假消息；伊朗首席談判代表卡利巴夫也批評以色列將美國推向更深的衝突。伊朗並稱，境內仍持續遭到攻擊，荷莫茲海峽附近的葛希姆島近日也遭攻擊。