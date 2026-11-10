中國使用輝達AI晶片 走私與租用東南亞資料中心算力成兩大途徑

輝達執行長黃仁勳近日承認有婚外情，據報對象是一家新加坡公司的中國籍高層。美方懷疑，該公司將輝達人工智慧晶片走私到中國。這起醜聞引發外界關注，中國如何在美國出口限制下取得或使用尖端晶片。

●輝達晶片為何如此重要？

法新社報導，輝達（NVIDIA）設計的先進零組件稱為繪圖處理器（GPU），最初是為了處理電玩遊戲的3D影像而開發。

這類繪圖處理器能處理龐大數位資料，因此也被大規模用於訓練及運行人工智慧（AI）。

ChatGPT於2022年推出，展現AI的潛力並引發投資熱潮，各國政府與科技巨擘競相進一步開發這項技術。

隨著晶片訂單湧入，輝達市值飆升至4.5兆美元，目前與蘋果（Apple）並列全球市值前兩大企業。

●美國限制哪些晶片出口至中國？

華府以安全疑慮為由，禁止輝達最高階繪圖處理器Blackwell與Rubin出口至中國，因為先進AI可用於軍事用途。

這項政策也讓美國頂尖AI實驗室得以維持全球領先地位。

黃仁勳曾遊說美國政府，允許輝達向中國銷售晶片，並警告相關限制正助長具競爭力的中國本土替代產品崛起。

華府今年放寬對輝達效能較低H200晶片的管制，並從相關銷售中收取25%的費用。

不過，美方設定的相關條件使晶片出貨難以獲得批准；據報，隨著中國本土晶片產業發展加速，北京對H200的購買意願也有所降低。

●中國如何取得美國晶片？

中國新創公司近期推出月之暗面（Moonshot AI）、智譜（Z.ai）、DeepSeek等高效能模型，讓美國競爭對手備感壓力。

研調機構Omdia首席分析師蘇廉節（Lian Jye Su）告訴法新社，儘管受到管制，「中國業者仍在使用輝達尖端晶片訓練他們的模型」。

晶片可能透過走私進入中國，或者中國企業利用漏洞，租用設於第3國、配備大量輝達晶片的資料中心所提供的運算能力。這些資料中心通常位於東南亞。

Carthage Capital投資基金創辦人史蒂芬．吳（Stephen Wu，音譯）說明：「美國出口管制限制的是晶片運往何處，而非由誰使用。」

他告訴法新社，舉例而言，這代表輝達繪圖處理器可存放在馬來西亞柔佛州（Johor），「完全符合規定，同時又能讓深圳的客戶登入使用」。

白宮顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）今夏指出，月之暗面曾使用設於泰國的輝達高階晶片。

此外，走私也是一大問題。科技媒體TheInformation去年12月報導，中國深度求索公司（DeepSeek）開發新模型時，使用數千枚在海外拆卸後運入中國的晶片。

●中國晶片的表現如何？

科技分析刊物Hello China Tech創辦人趙賽坡（PoeZhao）表示：「輝達晶片仍能讓頂尖AI運作得更快、更容易，但已不再是唯一途徑。」

他說，不過「成本問題仍懸而未決」，因為「使用中國晶片進行訓練，通常需要耗費更多時間及工程技術資源」。

儘管華為落後輝達，它仍是輝達在中國市場的頭號競爭對手。據報，深度求索將使用華為晶片訓練下一個主要AI模型。

華為9月宣布，其下一代AI晶片將於明年第1季準備就緒，比原定計畫提前3季。

史蒂芬．吳指出，為提升中國製晶片的總算力，AI公司必須使用更多晶片。

他說：「代價是更高的耗電量與成本，但他們負擔得起，因為中國電價便宜，晶片也有政府補貼。」