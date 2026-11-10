美國資料中心虧損拖累 軟銀集團第2季淨損70億美元

科技投資公司軟銀集團（SoftBank Group）今天表示，受到支援美國資料中心興建計畫而支付的高額預付款影響，該公司在7月至9月的第2季淨損1.1兆日圓（約70億美元）。

路透社報導，軟銀去年同期獲利2.5兆日圓，當時因持有的ChatGPT開發商OpenAI股權價值上升，認列鉅額投資收益。

軟銀表示，旗下子公司投資美國人工智慧（AI）資料中心設備計畫，但相關計畫隨後變更，因而認列了37億美元的虧損。

軟銀的財報表現波動劇烈且難以預測。倫敦證券交易所集團（LSEG）調查的3名分析師預測，軟銀第2季財報表現介於獲利2330億日圓至虧損1130億日圓之間。

軟銀大舉押注AI，尤其斥資646億美元取得OpenAI13%股權，引發外界質疑，面對目前衝擊AI產業的種種挑戰，軟銀是否有能力承受相關衝擊。

美國民主黨上週在期中選舉大勝，升高外界對AI監管審查的預期，也加深投資人對AI產業未來投資報酬的疑慮。

與其他AI概念股一樣，軟銀股價也遭受重創，自6月初以來幾乎腰斬。

此外，美國聯邦調查局（FBI）據報正調查AI熱潮代表人物、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。消息指出，黃仁勳與一名被指控為北京間諜的中國女商人有婚外情，相關消息再度震撼AI產業。軟銀過去曾是這家AI晶片製造商的主要投資人，但目前已不再持有輝達股份。