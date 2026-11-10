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澳航將裁員850人拚AI轉型 部分業務移往印度

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
澳洲航空公司（Qantas）今天宣布，預計將裁員850人。路透社
澳洲航空公司（Qantas）今天宣布，預計將裁員850人。路透社

澳洲航空公司（Qantas）今天宣布，預計將裁員850人，未來部分企業職能將轉移至印度，並加速導入人工智慧（AI）。

法新社報導，澳航表示已和顧問公司埃森哲（Accenture）簽約，全面改造「後台系統」，部分職務將由「駐印度團隊」接手；預計2027年年中起，將陸續裁撤約850個職位。

澳航執行長哈德遜（Vanessa Hudson）表示：「我們明白這對部分員工而言是個沉重的消息，這項決定絕不代表否定他們的貢獻與付出。」

哈德遜說，AI將從根本上重塑全球航空業，「這個領域的變革規模與速度前所未見，是企業好幾個世代以來從未經歷過的…全球領先組織在運用科技和AI徹底改變工作方式上已大有進展，對我們來說，原地踏步絕非可行的選項」。

航空公司 裁員 印度

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