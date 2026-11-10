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防止青少年謊報年齡 Meta擴大全球AI偵測
為防範未成年使用者在網路上虛報年齡以規避安全限制，Meta今天宣布，即日起將運用人工智慧（AI）偵測疑似青少年使用者的技術推展至全球，即使註冊時填寫成年人生日，系統也能主動辨識並納入適齡保護機制，預計涵蓋全球數百萬名青少年用戶。
Meta發布新聞稿表示，十多年來持續與各領域專家合作，在Instagram、Facebook與Messenger等旗下應用程式建立「青少年帳號」安全防護措施，包含限制可聯繫對象、瀏覽內容及使用時長等。
然而，如何準確掌握使用者的真實年齡，仍是整個科技產業面臨的共同挑戰。部分青少年可能透過填寫不實年齡以規避平台限制，進而取得未符合年齡門檻的使用體驗。
Meta指出，自導入AI技術主動找出疑似青少年的使用者以來，已將更多青少年納入適齡保護，因此決定自即日起將這項技術擴大至全球。今年稍晚，Meta也規劃將類似的AI偵測技術導入社群平台Threads，陸續於全球推出。
Meta強調，將投入開發更強大的技術，主動辨識可能屬於未滿13歲兒童及13至17歲青少年的帳號，確保這些帳號獲得適齡的使用體驗。
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