快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

防止青少年謊報年齡 Meta擴大全球AI偵測

中央社／ 台北10日電
為防範未成年使用者在網路上虛報年齡以規避安全限制，Meta今天宣布，即日起將運用人工智慧（AI）偵測疑似青少年使用者的技術推展至全球。 路透社
為防範未成年使用者在網路上虛報年齡以規避安全限制，Meta今天宣布，即日起將運用人工智慧（AI）偵測疑似青少年使用者的技術推展至全球。 路透社

為防範未成年使用者在網路上虛報年齡以規避安全限制，Meta今天宣布，即日起將運用人工智慧（AI）偵測疑似青少年使用者的技術推展至全球，即使註冊時填寫成年人生日，系統也能主動辨識並納入適齡保護機制，預計涵蓋全球數百萬名青少年用戶。

Meta發布新聞稿表示，十多年來持續與各領域專家合作，在Instagram、Facebook與Messenger等旗下應用程式建立「青少年帳號」安全防護措施，包含限制可聯繫對象、瀏覽內容及使用時長等。

然而，如何準確掌握使用者的真實年齡，仍是整個科技產業面臨的共同挑戰。部分青少年可能透過填寫不實年齡以規避平台限制，進而取得未符合年齡門檻的使用體驗。

Meta指出，自導入AI技術主動找出疑似青少年的使用者以來，已將更多青少年納入適齡保護，因此決定自即日起將這項技術擴大至全球。今年稍晚，Meta也規劃將類似的AI偵測技術導入社群平台Threads，陸續於全球推出。

Meta強調，將投入開發更強大的技術，主動辨識可能屬於未滿13歲兒童及13至17歲青少年的帳號，確保這些帳號獲得適齡的使用體驗。

Meta 青少年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓國用AI系統偵測數位性犯罪 24小時監測網路內容

澳洲網路法案擴大監管 谷歌：恐迫使未滿18歲者停用Gmail

世界青少年發明展 台代表隊奪8金

雙11低價促銷私售電子煙 國健署：逾4萬青少年吸食 違規最高罰1萬元

相關新聞

路透：黃仁勳暈船 台灣人表示同情、不敢置信

路透報導，輝達執行長黃仁勳坦承婚外情後，在他的出生地台灣，當地民眾紛紛表示同情、震驚。

路透：統一洽購怡和亞洲餐飲業務 進入深入談判階段

路透報導，兩位知情人士透露，統一企業擬收購怡和集團（JRG）在多個亞洲市場經營肯德基和必勝客連鎖餐廳的業務，雙方已進入深入談判階段，最快有望在年底前達成協議。

布蘭特跌破90美元大關 8月來首見

布蘭特原油價格10日一度跌破90美元大關，是8月來首見。美國總統川普近日來不斷釋出沒有必要對伊朗發動進一步攻擊，讓油價延續本月迄今的跌勢。

美國資料中心虧損拖累 軟銀集團第2季淨損70億美元

科技投資公司軟銀集團（SoftBank Group）今天表示，受到支援美國資料中心興建計畫而支付的高額預付款影響，該公司...

美伊戰事未歇 伊朗業者盼擴大食品、手工藝品等產品對陸出口

美伊戰事未歇，在能源出口及對外貿易面臨挑戰的情形下，伊朗近期參加第九屆中國國際進口博覽會（進博會），伊朗展台人員表示，伊朗石油與天然氣仍在市場上流通，中國對伊朗商業產品需求不小，伊朗也盼藉食品及手工藝品等產品擴大對中出口。

澳航將裁員850人拚AI轉型 部分業務移往印度

澳洲航空公司（Qantas）今天宣布，預計將裁員850人，未來部分企業職能將轉移至印度，並加速導入人工智慧（AI）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。