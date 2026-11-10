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黃金儲備需求增 新加坡推央行保管服務搶攻國際市場

中央社／ 新加坡10日專電

新加坡推出中央銀行黃金保管服務，並規劃擴大黃金市場相關服務的稅務減免措施。新加坡副總理顏金勇表示，黃金作為儲備資產的需求快速成長，新加坡為有意尋找其他黃金儲備存放地點的各國央行，提供另一項選擇。

顏金勇今天上午在新加坡金融管理局接受媒體訪問表示，金管局宣布推出央行黃金保管服務，並與財政部合作規劃針對投資級貴金屬（IPM）黃金批發市場活動的商品及服務消費稅（GST）制度。

新措施將商品及服務稅豁免範圍，擴大至適用制度的機構參與者特定投資級貴金屬批發相關服務，包括金庫保管、精煉及重新鑄造等。新制度預計2027年4月起生效，進一步細節將於2027年財政預算案公布。

金管局表示，相關措施是新加坡進一步發展成為值得信賴且具效率的黃金交易中心的重要進展，目標服務亞太等市場。

在黃金保管服務方面，金管局將為外國中央銀行、國際金融機構及主權實體提供在新加坡存放黃金儲備的選項。黃金將存放於新加坡國家貨幣金庫，該金庫最多可儲存500噸黃金，並可隨需求增加擴充容量。

顏金勇受訪指出，隨著黃金作為儲備資產的需求日益增加，各國央行也在尋找替代方案及更多選項，以強化黃金儲備的韌性；新加坡並不打算取代其他黃金交易中心及黃金保管服務，而是希望成為提供給各國央行的另一項選擇。

新加坡過去推出多項措施，包括建立場外黃金清算系統、推出央行黃金保管服務、發展黃金相關資本市場商品，以及調整基金稅務優惠計畫中對實體投資型貴金屬的限制。

新加坡交易所（SGX）將於2026年底前建立黃金場外交易清算系統，銀行同業間相關交易預計自2027年起逐步展開。這項市場基礎設施將有助簡化交易流程、提升市場透明度。

央行 黃金 新加坡

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