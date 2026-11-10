2奈米技術傳卡關 Rapidus量產恐延後 日本降低對台依賴遇阻

日本政府力挺的晶片新創公司Rapidus傳出關鍵技術卡關，進度至少落後數月，恐難達成2028年3月前量產二奈米晶片的目標。

日本政府已承諾投入逾2兆日圓（約130億美元），若量產大幅延後，可能動搖外界對這項計畫的支持。

彭博資訊引述知情人士報導，Rapidus至今仍未成功製造出可正常運作的靜態隨機存取記憶體（SRAM）單元。該公司原本必須在今夏完成這項關鍵技術，才能如期量產，如今錯過時程，工程師正承受趕進度的強大壓力。

SRAM是處理器不可或缺的元件，先進邏輯晶片內含數億個SRAM單元，製造精度要求極高，即使極微小的偏差，也可能讓晶片無法正常運作。

知情人士說，Rapidus也還在解決無塵室的灰塵與微粒控制問題。嚴重的技術問題除了影響量產，也可能拖延公司最晚2032年上市的目標。

Rapidus回應，目前仍全力朝2027會計年度下半年開始量產的目標推進，也就是2027年10月至2028年3月，但以機密為由，拒絕透露技術開發細節。

日本寄望透過Rapidus，從零打造頂尖晶圓代工廠，降低先進晶片對台灣的依賴。該公司去年7月宣布，在北海道工廠的試產線成功製造出可運作的電晶體，跨出製造先進晶片的第一步。此後公布的技術進展，主要集中在發布供客戶設計晶片使用的製程設計套件。