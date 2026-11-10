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印度面臨PCB短缺與成本上升 開始轉嫁電子產品消費者
日媒報導，印度電子製造商正面臨印刷電路板（PCB）成本高漲與供應受限的雙重壓力，因為AI相關硬體需求正占用愈來愈多的PCB產能，這也衝擊到印度發展電子產品組裝產業的決心。
儘管印度PCB市場正以年複合成長率15%的速度擴張，但製造PCB所需的材料中，有88%仰賴進口，包括銅箔基板、玻纖布以及低溴環氧樹脂。當地企業主管透露，PCB供應短缺情況大約從今年年初開始出現。
儘管當地已投入興建PCB工廠，但印度電子工業協會（EIAI）秘書長戈爾在內的專家認為，這波供應短缺可能持續長達一年，理由包括成本已大漲。
戈爾補充指出，過去八個月，玻纖布價格已經翻倍，低溴環氧樹脂價格則上漲最多達70%。銅箔基板的漲幅最為驚人，依不同等級而定，價格已上漲200%至350%。
原物料價格大幅攀升，促使部分印度PCB製造商開始與客戶協商調漲價格，客戶包括汽車製造商，以及Syrma等電子製造服務公司。這些成本上漲，最終也將轉嫁給消費者，例如在印度年終購物季，今年可能不會見到各種產品折扣促銷，甚至還會見到漲價。
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