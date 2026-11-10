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獲利率超過東橫INN兩倍！不怕被嫌房間小 APA吸金2策略曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
目前日本市場以本國連鎖品牌為主導，APA飯店更是絕對的王者，繳出驚人獲利。 美聯社
目前日本市場以本國連鎖品牌為主導，APA飯店更是絕對的王者，繳出驚人獲利。 美聯社

根據日媒「文春Online」報導指出，在全日本布局逾1,100棟、客房達14萬間的APA旅館，最新財報繳出營收2,667億日圓（約台幣555億元）、經常性獲利率高達驚人的37.3%，遠超同業東橫INN的兩倍以上。

報導中指出，APA的房間雖然較小，只有9到11平方公尺，但「影音免費無限看」大受出差族歡迎，正是致勝主因之一。過去商務飯店普遍靠販售1000日圓（約台幣208元）的電視卡賺取外快，APA卻毅然放棄這筆既得利益，將客房電視全面升級為50吋大螢幕，並開放影音內容免費無限暢看。這項轉變精準切中出差族在家無法獨享大螢幕追劇的痛點，讓客房化身私人專屬影院，帶動商務客回訪率飆升。

除了抓住客群心理，APA超高獲利的背後還有兩大關鍵策略。首先在土地開發上，只要緊鄰車站，即便是不被看好的畸零地也照樣買下開發，有效壓低購地成本。其次在內部管理方面，引進「1秒退房」機制，無縫串聯後續房務清潔作業，將翻房速度與人力成本控制推向極致。

這套「大方升級顧客痛點、精準控管營運後台」的全新策略，不僅逼得同業跟進改用大電視，連日本名門高級飯店的常客都在問卷上反映希望電視能比照APA的規格，顛覆業界常識的APA旅館因此成功取得對手難以撼動的超高獲利。

旅館 追劇 OTT 日本

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