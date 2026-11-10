「台灣有事論」滿周年！陸官方刁難、人身不安全 日企大出走

在日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論滿周年之際，日企正掀起前所未有的中國撤離潮。據日媒「每日新潮」報導，在中國官方施壓與刁難下，日企接連出走。從帝國數據銀行的調查顯示，截至2026年6月，在中國的日企僅剩1萬118家，較兩年前大減逾兩成，創下有統計以來歷史新低。

資深記者相馬勝在報導中指出，日企出走的主因在於經營環境惡化與成本優勢流失。中國日本商會調查顯示，近半數日企認為景氣持續探底，加上中國最低工資十年間上漲逾四成，勞動力已不再廉價。雪上加霜的是，受官方指導的工會強勢要求比照日本總公司待遇，提出薪資與特休年假「雙雙翻倍」的苛刻條件，逼得無力負擔的日企只能黯然撤退。

與此同時，中國政府對日企的打壓手段也趨於嚴厲。官方不僅加強稀土等軍民兩用物資出口禁令，海關查驗時間遭大幅延長，地方政府更頻出行政刁難；今年5月，日本電機大廠富士電機兩名日籍員工亦遭指控違法出口而被拘留逮捕，使外派人員人身安全風險劇增，成為加速撤資的最後一根稻草。

報導中分析，北京連串施壓的關鍵意圖在於習近平為鞏固第四任期並推動統一台灣，企圖藉打擊日企作為談判籌碼，牽制高市政權並逼其收回涉台立場。不過，這種將經貿高度泛政治化的作法，反而促使日企加速出走，與中國市場徹底脫鉤。