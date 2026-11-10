整理包／AI競賽不能沒有黃仁勳？市場押注他今年底前卸任機率15%

AI競賽為何少不了黃仁勳？輝達（NVIDIA）這位掌門人在分析師眼中「不是普通執行長」，影響力從晶片供應延伸到整個AI產業。綜合路透、法新社報導與預測市場平台Kalshi資訊，以下整理六大重點。

一、AI晶片供應量牽動產業擴張速度

無論是訓練模型，還是運行ChatGPT等服務，AI業者都需要GPU。黃仁勳對晶片供應的影響力，牽動這些投入數百億美元的公司能多快擴張。

甲骨文共同創辦人艾里森曾形容，他與馬斯克共進晚餐時，都在求黃仁勳提供GPU：「拜託收下我們的錢……我們需要你收下更多錢。」

二、積極為AI前景發聲

黃仁勳去年在首爾，與三星和現代的執行長吃炸雞、喝啤酒，就帶動兩家南韓食品公司股價飆升。他稱邁威爾科技將成為下一家「兆美元公司」，也推升其股價創新高。

他經常駁斥AI泡沫疑慮，也挑戰AI可能威脅人類生存的警告，主張AI將改變運算、製造、醫療與機器人等領域。他若受挫，產業可能失去一名最積極發聲的倡議者。

三、逾60名主管直接向他報告

黃仁勳採取扁平化管理，超過60名主管直接向他報告，幾乎都負責工程業務，涵蓋記憶體、網路及處理器等領域。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師羅斯根（Stacy Rasgon）說：「輝達不是普通公司，黃仁勳也不是普通執行長；他就是輝達，明確制定公司的長期策略與方向，並親自掌控公司大部分運作。」

四、出資支持AI產業發展

輝達近年把不斷增加的現金投入AI雲端服務商、供應商及大型AI實驗室，影響力從晶片供應延伸到產業資金。

路透引述分析師指出，AI產業對黃仁勳的依賴，也讓他成為產業的潛在風險。輝達董事會正調查他是否成為外國情報機構鎖定的目標。董事會表示，目前沒有理由認為國家安全或輝達機密受到損害。

五、欠缺能無縫接任的接班人

黃仁勳自1993年共同創辦輝達以來，一直領導公司，輝達尚未公開接班計畫。

Yorkville Ives合夥人兼資深董事總經理艾夫斯（Dan Ives）說：「黃仁勳無可取代……管理團隊中沒有其他人能無縫接任執行長。」不過，艾夫斯也向法新社表示，黃仁勳短期內預料能保住職位，但仍可能遭撤換，取決於調查結果。

六、市場如何押注他的去留？

預測市場平台Kalshi的「黃仁勳何時卸任輝達執行長？」合約，10日查詢頁面顯示，押注他2027月1月1日前（今年底前）卸任的機率約15%，2028月1月1日前為47%，2029年1月1日前為54%，2031年1月1日前為62%。合約押注的是卸任時間，未限定遭撤換。